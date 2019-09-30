banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105084
ALTIN
269.608
DOLAR
5.6449
STERLİN
6.9459
EURO
6.1578
Ercan'da bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
Girne'de hırsızlık
GİRNE'DE HIRSIZLIK
Owoyal cinayetiyle ilgili aranan zanlı tutuklandı
ARANAN CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI
3 milyon TL KKTC’ye çıktı
3 MİLYON TL KKTC’YE ÇIKTI

Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

30 Eylül 2019 Pazartesi 15:30
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

banner317
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Dipkarpaz’da polis kontrolünde tasarruflarında 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanan 4 gencin ardından polis söz konusu uyuşturucu maddeyi gençlerden birine sattığını tespit ettiği O.M., teminatla serbest bırakıldı. Narkotik polisinin başarılı operasyonunda O.M.’nin tasarrufunda 47 gram hint keneviri türü uyuşturucu madde ile 5 adet uyuşturucu madde içeren hap ele geçirilmişti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Hasan Selvili, olguları aktardı. Selvili, 21 Eylül 2019 tarihinde Dipkarpaz piknik Alanı’nda kamp yaptıkları sırada şüpheli olarak görülüp tasarruflarında 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilen 4 gençten birinin gönüllü ifadesi ışığında zanlının tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Selvili, zanlının ikametgâhındaki garajın bitişiğinde bulunan çalışma odasında yapılan aramada, odanın çeşitli yerlerinde kavanoz, poşet ve kâğıt parçalarında muhafaza edilen toplam 47 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 5 adet hapın tespit edilerek emare alındığını belirtti. Selvili, zanlının verdiği gönüllü ifadesinde söz konusu uyuşturucu maddeleri 56 gram ve 5 adet hap olarak 8 Eylül tarihinde Güney Kıbrıs’ta bir şahıstan alarak ülkeye ithal ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyen Selvili, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100 biner TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 7 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cinayet zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Cinayet zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Eşmene tutuksuz yargılanacak
Eşmene tutuksuz yargılanacak
Ercan'da bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı
Ercan'da bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı
Girne'de hırsızlık
Girne'de hırsızlık
Owoyal cinayetiyle ilgili aranan zanlı tutuklandı
Owoyal cinayetiyle ilgili aranan zanlı tutuklandı
Kaçak mülteci olayında iki kişi daha tutuklandı
Kaçak mülteci olayında iki kişi daha tutuklandı
Büyük ikramiye KKTC’ye vurdu
Büyük ikramiye KKTC’ye vurdu
Ülkeden ihraç edilecekler
Ülkeden ihraç edilecekler
"Gerekirse silahı kullanacaktım"
"Gerekirse silahı kullanacaktım"
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim