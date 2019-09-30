Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Dipkarpaz’da polis kontrolünde tasarruflarında 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanan 4 gencin ardından polis söz konusu uyuşturucu maddeyi gençlerden birine sattığını tespit ettiği O.M., teminatla serbest bırakıldı. Narkotik polisinin başarılı operasyonunda O.M.’nin tasarrufunda 47 gram hint keneviri türü uyuşturucu madde ile 5 adet uyuşturucu madde içeren hap ele geçirilmişti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Hasan Selvili, olguları aktardı. Selvili, 21 Eylül 2019 tarihinde Dipkarpaz piknik Alanı’nda kamp yaptıkları sırada şüpheli olarak görülüp tasarruflarında 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilen 4 gençten birinin gönüllü ifadesi ışığında zanlının tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Selvili, zanlının ikametgâhındaki garajın bitişiğinde bulunan çalışma odasında yapılan aramada, odanın çeşitli yerlerinde kavanoz, poşet ve kâğıt parçalarında muhafaza edilen toplam 47 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 5 adet hapın tespit edilerek emare alındığını belirtti. Selvili, zanlının verdiği gönüllü ifadesinde söz konusu uyuşturucu maddeleri 56 gram ve 5 adet hap olarak 8 Eylül tarihinde Güney Kıbrıs’ta bir şahıstan alarak ülkeye ithal ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyen Selvili, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100 biner TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 7 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.