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Uyuşturucu zanlısı tutuklu yargılanacak

21 Eylül 2021 Salı 16:07
Uyuşturucu zanlısı tutuklu yargılanacak

(21.09.2021 MHA) 12.09.21 tarihinde Yıldırım köyünde eski at çiftliği mevkiinde Gazimağusa Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda tasarruflarında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 120 gr ağırlığında madde ile hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 200 ml ağırlığında madde bulunan Murat Özbayır tutuklanmış ve tasarrufunda bulunan uyuşturuculara emare olarak el konulmuştu.

O günden beri tutuklu bulunan zanlı bugün 21.09.21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasından yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla iki ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olguları aktarmak üzere polis memuru Kemal Onbaşı’yı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 12.09.21 tarihinde Yıldırım köyü çıkışında meçhul bir araçtan inen şahsın yol kenarındaki babutsalar arasına beyaz renk bir poşet gizlediğine dair alınan bilgi üzerine bölgeye gidildiğini ve bahsedilen çantanın bulunarak içerisinde yapılan aramada 4 ayrı naylon poşet parçası içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 120 gr madde bulunması üzerine olay mahalli civarında pusu görevine başlandığını söyledi.

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13.09.21 tarihinde saat 23.00 raddelerinde kullanımındaki araç ile olay mahalline gelen zanlının araçtan indiğini ve cep telefonu ışığı ile bahse konu çantayı aldığını belirten tanık polisin  “dur polis’’ çağrısı üzerine duran zanlının elindeki naylon poşet içerisindeki 4 ayrı pakette bulunan sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile polis uyarısı sorası elinde tutmakta olduğu ve yere attığı sigara paketi içerisinde tespit edilen hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 200 ml ağırlığında maddenin emare olarak alındıktan sonra her zanlının tutuklandığını  söyledi.

Zanlının kullanımdaki araçta yapılan arama sonunda torpido gözü içerisinde uyuşturucu madde sarmada kullanıldığına inanılan şeffaf naylon rulosu bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, zanlının 15.09.21 tarihinde mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini ve konu uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddeleri ismini verdiği bir şahıstan aldığı yönünde beyanı olduğunu söyledi.

Emare alınan uyuşturucuların analiz raporunun temin edildiğine dikkat çeken tanık polis, 116 gr 950 ml ağırlığında olduğu belirlenen uyuşturucunun sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğu, 0,165 ml ağırlığında olduğu belirlenen uyuşturucunun da Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğunun belirlendiğini söyledi.

Zanlının aleyhine getirilen suçları kabul ettiğine değinen tanık polis, tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme olanağı bulunmayan zanlının benzeri suçları bulunması ve devam ettirmesi nedeniyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda iki ay’ı  geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi. (MHA)

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Son Güncelleme: 21.09.2021 16:22
Anahtar Kelimeler:
Murat özbayırUyuşturucu
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