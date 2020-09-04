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Uyuşturucu zanlısı tutuklu yargılanacak!

Lefkoşa’da tasarrufundaki uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı Rashad Salih Faraj dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

04 Eylül 2020 Cuma 15:20
Uyuşturucu zanlısı tutuklu yargılanacak!
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da tasarrufundaki uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı Rashad Salih Faraj dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz,  25 Ağustos 2020 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünce alınan bilgide, zanlı Rashad Salih Faraj Mahjoub’ın saat 18.30 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir Polis ekibi tarafından Hamitköy'deki ikametgâhında tespit edilerek huzurunda mahkeme emriyle 18.35- 19.15 saatleri arasında yapılan aramada; toplam 326 gram 815 miligram ağırlığında Hint keneviri uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, aynı gün zanlının mesele ile ilgili gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada ve temin edilen gönüllü ifadesinde;

tasarrufunda bulunan maddeleri 21.08.2020 tarihinde GKRY'de ikamet eden bir arkadaşı ile aracılığıyla messenger üzerinden bağlantı kurup GKRY bölgesinden, 336 gram olarak ithal edip Lefkoşa'da Surlariçi bölgesinde tanımadığı bir şahıstan aldığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, yine yapılan soruşturmada zanlının tasarrufunda bulunan söz konusu maddeler içerisinde 5 gramını 21- 25.08.2020 tarihleri arasında kendisinin içtiği, 19 ayrı foil kağıdına sarılı uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri ise müşteri bulması halinde her bir paketi 350 TL'den satacağının tespit edildiğini söyledi.

Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, yasal statüsü olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 04.09.2020 16:03
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuRashad Salih FarajMahkeme
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