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Uyuşturucu zanlısı tutuklu yargılanacak

Uyuşturucu zanlısı tutuklu yargılanacak

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:13
Uyuşturucu zanlısı tutuklu yargılanacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize yurtdışından turist olarak gelen tasarrufunda 4 buçuk gram uyuşturucu maddeyle yakalanan Ahmet Neşet Durhan dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, 2 Temmuz’da KKTC’ye giriş yapmak isteyen zanlının üzerinde yapılan aramada, iç çamaşırında 4 buçuk gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının 20 günü aşmayan süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuErcan
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