Uyuşturucu zanlısı tır şoförü tutuklu yargılanacak

(23-12-2021...MHA) 19.12.21 tarihinde saat 09.00 raddelerinde, Narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir yük gemisi ile Gazimağusa limanına gelen H. K yönetimindeki Tır araç içerisinde yapılan aramada, vites topuzunun altındaki halının altına gizlenmiş yaklaşık 2 gr ağırlığında Metamfetamin türü uyuşturucu madde ve MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan 2 adet hap bulunarak alındıktan sonra suçüstü hali adı edilen Tır şoförü tutuklanmış ve hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 23 12.21 tarihinde “kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla 1 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Erkan Çelik 19.12.21 tarihinde saat 09.00 raddelerinde bir yük gemisi ile Gazimağusa limanına gelen zanlı yönetimindeki Tır araç içerisinde arama yapıldığını söyledi. Yapılan aramada vites topuzunun altındaki halı altına gizlenmiş vaziyette Metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2 gr ağırlığında madde ve MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan 2 adet hap bulunarak emare alındığını belirten tanık, suçüstü hali zanlının tutuklandığını söyledi.

Tahkikatın devam ettiğini, zanlının bundan sonraki kısmına etki etme olanağı bulunmadığına değinen tanık polis, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 1 ay’ı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi. (MHA)