Uyuşturucu zanlısı teminatla serbest kaldı

06.02.21 tarihinde Gazimağusa’da alınan bilgi ışığında bir alışveriş merkezinin otoparkında tespit edilerek üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam 7 gr ağırlığında madde bulunan Kamerun uyruklu Elvis Nso Eyong (E-43) suçüstü hali gereği tutuklanarak tasarrufundaki uyuşturucuya emare olarak el konulmuştu.

Tutuklandığı günde bugüne değin tutuklu bulunan zanlı, bugün 12.02.21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, PM Hüseyin Özdesoy’u şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Özdesoy yemin altında verdiği şahadette, 06.02.21 tarihinde saat 12.40 raddelerinde alınan bilgi ışığında Gazimağusa’ da bir alışveriş merkezinin kapalı oto parkında zanlının tespit edildiğini söyledi. Polisi görmesi üzerine koşarak kaçmaya çalışan ancak kısa sürede alıkonan zanlının üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 7 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

7.02.21 tarihinde zanlı aleyhine 3 gün, 10.02.21 tarihinde 2 gün olmak üzere toplam 5 gün tutukluluk emri temin edildiğini belirten tanık polis bu süre içerisinde zanlının gönüllü ifade vermek suretiyle suçunu kabul ettiğini ve uyuşturucu maddeyi Hasan isimli bir şahıstan aldığına dair isim bazında polise beyanda bulunduğunu söyledi.

Devlet kimya laboratuvarına analiz için gönderilen emarenin 1 gr 310 ml ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğunun belirlendiğine değinen tanık polis, zanlıya 5.2.21 tarihinde 1 gr 310 ml ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde alma ve 05.02.21 – 06.02.21 tarihleri arasında tasarruf etme suçlamasıyla yazılı dava tebliğ edildiğini, zanlının davasına karşılık kabul yönünde beyanda bulunduğunu söyledi.

Tahkikatın tamamlandığına dikkat çeken tanık polis, KKTC de öğrenci statüsü altında bulunan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasının temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 6000 TL nakdi teminat yatırması, 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)