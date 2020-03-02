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Uyuşturucu zanlısı teminatı ödeyemedi

Teminatını ödeyene değin 45 gün süreyle cezaevine gönderildi

Uyuşturucu zanlısı teminatı ödeyemedi

Teminatını ödeyene değin 45 gün süreyle cezaevine gönderildi

02 Mart 2020 Pazartesi 17:54
Uyuşturucu zanlısı teminatı ödeyemedi
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Uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlarından 4 sabıkası bulunmasına rağmen uslanmayıp sürekli ayni suçları işleyen KKTC vatandaşı Mehmet Kırlar’ ın tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ve sigara bulunması nedeniyle 27.2.20 tarihinde polis tarafından tutuklanmış ve 28.2.20 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 2.3.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Hasan Derman olgularla ilgili yemin altında mahkemeye bilgi aktardı. Derman şahadetinde, alınan bilgi ışığında 27.2.20 tarihinde zanlının ikametgâhında ve huzurunda arama müzekkeresi tahtında arama yapıldığını belirtti. İkametgâh girişinde bulunan askılık üzerindeki gümüş renk bir şekerlik kutusu içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 gr ağırlığında madde ve ahşap büfenin çekmecesinde bir kutu içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan tütünle karışık ucu yanık 4 adet sarma sigara bulunarak emare alındığını belirten Derman, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

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Zanlının gönüllü ifade vermek suretiyle suçunu kabul ettiğine değinen Derman bahse konu uyuşturucu maddeleri 26.2.20 tarihinde tanımadığı 2 şahıstan aldığına dair itirafı olduğunu söyledi.

Zanlıya sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçundan yazılı dava tebliğ edildiğini, kabul yönünde cevap verdiğini belirten Derman benzeri 4 sabıkası bulunan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 3000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın imzalayacağı 75000TL’ lık şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. Ayrıca teminat şartlarının yerine getirilmemesi halinde yerine getirmesine değin ve her hâlükârda 45 günü geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi emri verildi.

Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlının şartları yerine getirinceye değin ve her hâlükârda 45 günü geçmemek kaydıyla merkezi cezaevine gönderildiği öğrenildi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Mehmet KırlarUyuşturucu
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