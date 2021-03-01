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Uyuşturucu zanlısı Özgür Yılmaz teminata bağlandı

Hamitköy’de şüpheli görülmesi üzerine polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Özgür Yılmaz tutuklanmasının ardından yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

01 Mart 2021 Pazartesi 11:15
Uyuşturucu zanlısı Özgür Yılmaz teminata bağlandı
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Kamalı Haber

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olayla ilgili bulguları atardı. Ramiz, 23 Şubat tarihinde saat 18.15 raddelerinde PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Hamitköy'de şüpheli vaziyette tespit edilen Zanlı Özgür Yılmaz’ın üzerinde yapılan kontrolde tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile parlak kâğıt parçasına yaklaşık 100 miligram ağırlığında sarılı tütün ile karışık uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis zanlının akabinde gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini ve ifadesinde tasarrufunda bulunan maddeyi Haspolat’ta aranmakta olan bir şahıstan 3 gram olarak aldığı itirafında bulunduğunu mahkeme aktardı. Polis soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını dile getirerek, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının tüm seyahat belgelerine el konularak yurt dışına çıkmaktan men edilmesi, 2 haftada bir en yakın polis karakoluna giderek ispat-ı vücutta bulunması, 3 bin TL tutarında nakdi teminat yatırması ve 2 kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Yılmaz
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