UYUŞTURUCU ZANLISI ÖĞRENCİLERE 5 ER GÜN EK TUTUKLULUK

Narkotik polisinin almış olduğu bir bilgi üzerine 5.2.20 tarihinde, Gazimağusa’ da, Nijerya uyruklu Muhammad Kabir Abdulkadir’ in ikamet ettiği konutta mahkeme emriyle gerçekleştirilen arama sonucunda, şahsın tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 gr ağırlığında madde bulunup, emare alınarak tutuklandı.

Sürdürülen soruşturmada bahse konu maddenin Kırgızistan uyruklu Akshaykumar Kasseri Anıl’ dan alındığı tespit edilmesi üzerine ayni gün Abdulkadir’in konutuna giriş yapmak isteyen konu şahıs A.K.A da polis tarafından durdurularak üzeri yoklandı. Yoklama sonucu Kırgızistan uyruklu Akshaykumar Kasseri Anıl’ın giydiği ceket içerisinde 3 ayrı folyo kâğıdına sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 3 gr ağırlığında madde bulunarak emare alınmış ve tutuklanmıştı.

Anıl’ın Evinde de Uyuşturucu Bulundu

Aynı gün Akshaykumar Kasseri Anıl’ın kalmakta olduğu konutta mahkeme emriyle ve huzurunda yapılan aramada, elbise dolabı içerisinde metal kutu içerisinde 1.5 gr ve çalışma masası çekmecesinde 4 gr Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak zapt edildi.

Her iki zanlı 6.2.20 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında birer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar bugün yeniden mahkemeye huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri 5’ er gün daha uzatıldı.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Mustafa Kavaz, zanlıların tasarruflarında bulunan maddelerle ilgili 5.2.20 tarihinde polise itiraf niteliğinde ifade verdiklerini belirtti. Emarelerle ilgili Devlet kimya laboratuvarından ve parmak izi şubesinden henüz bir rapor gelmediğine değinen Kavaz, gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibinin tamamlanamadığını söyledi.

İki Zanlıya da 5‘er Gün Tutukluluk

Mesele ile ilgili olarak bir şahsın aranmakta olduğunu aktaran Kavaz, tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 8 gün ek tutukluluk verilmesini talep etti. Savcının süreyi 5 gün olarak sınırlamasından sonra kıdemli yargıç zanlıların 5’er gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.

MHA