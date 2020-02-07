banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121015
ALTIN
303.354
DOLAR
6.0199
STERLİN
7.7611
EURO
6.5994
Bir Akıncı Manifestosu
Bir Akıncı Manifestosu
Örtülü belası!
Örtülü belası!
Akıncı’dan ılımlı mağdur siyaseti...
Akıncı’dan ılımlı mağdur siyaseti...
Karar Nisan’da: Kıbrıslı özne mi nesne mi?
Karar Nisan’da: Kıbrıslı özne mi...

UYUŞTURUCU ZANLISI ÖĞRENCİLERE 5 ER GÜN EK TUTUKLULUK

Narkotik polisinin almış olduğu bir bilgi üzerine 5.2.20 tarihinde, Gazimağusa’ da, Nijerya uyruklu Muhammad Kabir Abdulkadir’ in ikamet ettiği konutta mahkeme emriyle gerçekleştirilen arama sonucunda, şahsın tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 gr ağırlığında madde bulunup, emare alınarak tutuklandı.

UYUŞTURUCU ZANLISI ÖĞRENCİLERE 5 ER GÜN EK TUTUKLULUK

Narkotik polisinin almış olduğu bir bilgi üzerine 5.2.20 tarihinde, Gazimağusa’ da, Nijerya uyruklu Muhammad Kabir Abdulkadir’ in ikamet ettiği konutta mahkeme emriyle gerçekleştirilen arama sonucunda, şahsın tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 gr ağırlığında madde bulunup, emare alınarak tutuklandı.

07 Şubat 2020 Cuma 19:01
UYUŞTURUCU ZANLISI ÖĞRENCİLERE 5 ER GÜN EK TUTUKLULUK

Narkotik polisinin almış olduğu bir bilgi üzerine 5.2.20 tarihinde, Gazimağusa’ da, Nijerya uyruklu Muhammad Kabir Abdulkadir’ in ikamet ettiği konutta mahkeme emriyle gerçekleştirilen arama sonucunda, şahsın tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 gr ağırlığında madde bulunup, emare alınarak tutuklandı.

Sürdürülen soruşturmada bahse konu maddenin Kırgızistan uyruklu Akshaykumar Kasseri Anıl’ dan alındığı tespit edilmesi üzerine ayni gün Abdulkadir’in konutuna giriş yapmak isteyen  konu şahıs A.K.A da polis tarafından durdurularak üzeri yoklandı. Yoklama sonucu Kırgızistan uyruklu Akshaykumar Kasseri Anıl’ın giydiği ceket içerisinde 3 ayrı folyo kâğıdına sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 3 gr ağırlığında madde bulunarak emare alınmış ve tutuklanmıştı.

Anıl’ın Evinde de Uyuşturucu Bulundu

Aynı gün Akshaykumar Kasseri Anıl’ın kalmakta olduğu konutta mahkeme emriyle ve huzurunda yapılan aramada, elbise dolabı içerisinde metal kutu içerisinde 1.5 gr ve çalışma masası çekmecesinde 4 gr Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak zapt edildi.

Her iki zanlı 6.2.20 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında birer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

banner317
Zanlılar bugün yeniden mahkemeye huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri 5’ er gün daha uzatıldı.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Mustafa Kavaz, zanlıların tasarruflarında bulunan maddelerle ilgili 5.2.20 tarihinde polise itiraf niteliğinde ifade verdiklerini belirtti. Emarelerle ilgili Devlet kimya laboratuvarından ve parmak izi şubesinden henüz bir rapor gelmediğine değinen Kavaz, gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibinin tamamlanamadığını söyledi.

İki Zanlıya da 5‘er Gün Tutukluluk

Mesele ile ilgili olarak bir şahsın aranmakta olduğunu aktaran Kavaz, tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 8 gün ek tutukluluk verilmesini talep etti. Savcının süreyi 5 gün olarak sınırlamasından sonra kıdemli yargıç zanlıların 5’er gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.

MHA

Anahtar Kelimeler:
GazimagusaUyuşturucuTutuklamaNijeryaKırgızıstanöğrenci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evlerinde Hint Keneviri Yetiştiren Öğrencilere 6 Şar Gün Ek Tutukluluk
Evlerinde Hint Keneviri Yetiştiren Öğrencilere 6 Şar Gün Ek Tutukluluk
Akpama’ya 5 Gün Ek Tutukluluk
Akpama’ya 5 Gün Ek Tutukluluk
Evinde 41 Gr Hint Keneviri Bulunan Şahıs Teminata Bağlandı
Evinde 41 Gr Hint Keneviri Bulunan Şahıs Teminata Bağlandı
Kadına Karşı İşlenen Zorbalık, Hapisle Sonuçlandı
Kadına Karşı İşlenen Zorbalık, Hapisle Sonuçlandı
Lefkoşa’da Araç Hırsızlığına 9 Ay Hapis
Lefkoşa’da Araç Hırsızlığına 9 Ay Hapis
Uyuşturucu Suçundan Yargılanan Sevinç’e 2,5 Yıl Hapis
Uyuşturucu Suçundan Yargılanan Sevinç’e 2,5 Yıl Hapis
Bir Eve İki Kez Girdi
Bir Eve İki Kez Girdi
Restoranda yagın çıktı
Restoranda yagın çıktı
Vadili’de hayvan hırsızlığı
Vadili’de hayvan hırsızlığı
Ani ölüm: 41 yaşında hayatını kaybetti
Ani ölüm: 41 yaşında hayatını kaybetti

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim