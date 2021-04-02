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Uyuşturucu zanlısı Maimuna Adeyemi Zubairu’nun telefonu incelenecek

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlılar Temidayo O. Abdul Azez ve Ayubamı Sholotame’nin ardından meseleye bağlantısı görülen zanlı Maimuna Adeyemi Zubairu da tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

02 Nisan 2021 Cuma 14:44
Uyuşturucu zanlısı Maimuna Adeyemi Zubairu’nun telefonu incelenecek
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili olguları aktardı.

Sevinç, Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde 25 Mart günü, saat 17.45 raddelerinde zanlı Temidayo O. Abdul Azez’in şüpheli hareketler sergilemesi üzerine alıkonulduğunu belirterek, zanlının üzerinde yapılan aramada 10 ayrı pakette satışa hazır toplamda yaklaşık 30 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğini kaydetti.

Zanlının suçüstü gereği tutuklandığını dile getiren Sevinç, zanlının ikametgâhına girilirken ikametgâhta bulunan zanlı Ayubamı Sholotame’nin polisi ve elleri kelepçeli zanlıyı görmesinin ardından Abdul Azez’e ait içerisinde uyuşturucu madde bulunan çantayı dışarı attığı sırada tespit edildiğini ifade eden Sevinç, ikametgâhta yapılan aramada başka herhangi kanunsuz bir bulguya rastlanmadığını anlattı.

Sevinç, zanlı Abdul Azez’in verdiği gönüllü ifadesinde söz konusu uyuşturucu maddeleri 18 Mart 2021 tarihinde 10 paket olarak, 20 Mart 2021 tarihinde ise 12 paket olarak şuan huzurda bulunan zanlı Maimuna Adeyemi Zubairu’dan aldığı itirafında bulunması üzerine tespit edilen zanlının tutuklandığını belirtti.

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Polis zanlı Maimuna Adeyemi Zubairu’nun ikametgâhında yapılan aramada ise yatak odasındaki çekmece içerisinde foil kağıdına sarılı yaklaşık 400 miligram ağırlığında metamphetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, terlik içerisine gizlenmiş vaziyette içerisinde Hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan siyah renk öğütücü, üzerinde "Raw" yazan tahta içerisinde tütünle karışık Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve tabla içerisinde 4 adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan yanık sigara izmaritleri ile 2 adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan ucu yanık sigara sarma kağıdı ve makyaj masası çekmecesinde uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 4500 Dolar ve 4330 TL nakit para bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifade vermediğini ve aleyhine yöneltilen suçlamaları reddettiğini belirterek, öte yandan zanlının telefonunda Temidayo O. Abdul Azez ile ilgili fotoğraf, ehliyet gibi kişisel bilgilerinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının telefonundaki Snapchat uygulamasında zanlıyla uyuşturucu yönlendirmesi yapması üzerine yaptığı mesajlaşmaları okuduğunu ancak söz konusu uygulamanın mesajları otomatik olarak silmesi nedeniyle emare olarak alınamadığını söyledi.

Polis, meseleyle ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiğini dile getirerek, zanlı Maimuna Adeyemi Zubairu’nun Data İnceleme Şubesi’ne gönderilen telefonunun inceleme sonuçlarının beklendiğini, bu sonuçlarla zanlının Temidayo O. Abdul Azez ile ve başka şahıslarla da bağlantılarının belirlenebileceğini anlattı.

Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Maimuna Adeyemi ZubairuTemidayo O. Abdul AzezAyubamı Sholotame
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