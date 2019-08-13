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Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Uyuşturucu zanlısı 3 gün tutuklu kalacak

Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Uyuşturucu zanlısı 3 gün tutuklu kalacak

13 Ağustos 2019 Salı 18:37
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’de Edremit bölgesinde zanlı N.O.D.’nin evinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 50 miligram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerilerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan elle sarılmış 10 sigara izmariti bulundu. Zanlı, bunun üzerine tutuklanarak, bugün sabah Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak, ilk etapta aleyhinde 3 günlük tutukluluk emri temin edildi.

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Meltem Dündar huzurunda görüşülen bugünkü tutukluluk duruşmasında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli tahkikat memuru tanık olarak dinlendi. Mahkemede yeminli şahadet veren polis, zanlının “Kanunsuz Hintkeneviri Türü Uyuşturucu Madde Alma ve Tasarruf” suçlarından methaldar olduğunu belirterek, olayın olgularını mahkemeye aktard. Zanlının Edremit bölgesindeki evinde dün saat 15.05 ve 15.35 saatleri arasında, mahkeme emrince yapılan aramada, mutfakta çekmece içerisinde bulunan tepsinin içerisinde yaklaşık 50 miligram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerilerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan elle sarılmış 10 sigara izmariti bulunduğunu kaydeden polis, emare olarak alındıklarını ifade etti. Polis, zanlının uyuşturucu maddeyi 5 Ağustos tarihinde kimliği tespit edilemeyen bir şahıstan 1 gram olarak aldığını söylediğini belirterek, alınan emarelerin tatil dolayısıyla Devlet Kimya Laboratuarı’na henüz gönderilemediğini ve alınması gereken ifadeler olduğunu söyledi. Zanlının bu süreçte tahkikata olumsuz etki edebileceğini ifade eden polis, zanlının ilk etapta poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, tahkikatın yeni başladığını göz önünde bulundurarak, zanlının poliste 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi

Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
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