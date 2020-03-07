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Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Alsancak’ta 5 Mart tarihinde tasarrufunda uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan ve hakkında 3 gün tutukluluk süresi alına zanlı Volkan Taçkın’a uyuşturucu verdiği gerekçesi ile aranan ve dün tespit edilerek tutuklanan zanlı Yusuf Bayraktar bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Alsancak’ta 5 Mart tarihinde tasarrufunda uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan ve hakkında 3 gün tutukluluk süresi alına zanlı Volkan Taçkın’a uyuşturucu verdiği gerekçesi ile aranan ve dün tespit edilerek tutuklanan zanlı Yusuf Bayraktar bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

07 Mart 2020 Cumartesi 12:47
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Alsancak’ta 5 Mart tarihinde tasarrufunda uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan ve hakkında 3 gün tutukluluk süresi alına zanlı Volkan Taçkın’a uyuşturucu verdiği gerekçesi ile aranan ve dün tespit edilerek tutuklanan zanlı Yusuf Bayraktar bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Âdem Özberek olayla ilgili bulguları aktardı. Özberek huzurda bulunan zanlı Yusuf Bayraktar’ın 5 Mart tarihinde aracında yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 2 adet ucu yanık sigara uyuşturucu bulunan zanlı Volkan Taçkın’a söz konusu maddeleri verdiği gerekçesi ile tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis zanlı Bayraktar’ın Lapta’daki ikametgâhında yapılan aramada ise yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru Âdem Özberek zanlının gönüllü ifade verdiğini vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca bulunan maddenin tahlile gönderileceğini belirterek ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı kimseye uyuşturucu vermediğini sadece birlikte uyuşturucu içtiklerini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Volkan TaçkınYusuf Bayraktar
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