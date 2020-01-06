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Lokmacı Kapısı'nda uyuşturucu
LOKMACI KAPISI'NDA UYUŞTURUCU

Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı

06 Ocak 2020 Pazartesi 15:19
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lokmacı kapısından tasarrufundaki uyuşturucu madde ile geçmek isterken yakalanan zanlı Qasai Abdallah Alouzi bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, olguları aktardı. Polis, zanlı Qasai Abdallah Alouzi’nin 5 Ocak’ta Lokmacı Sınır Kapısı’ndan tasarruflarında toplam 150 gram, hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, suçüstü tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, alınması gereken ifadeler,  soruşturulacak şahıslar olduğunu belirterek, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Qasai Abdallah AlouziUyuşturucu
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