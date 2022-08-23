banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Erhürman: Tamamen siyasi hesaplarla belediyeler birleştiriliyor
Erhürman: Tamamen siyasi hesaplarla belediyeler...
Meclis yarın olağanüstü toplanıyor
Meclis yarın olağanüstü toplanıyor
“Yerel seçimlere katılacağız…"
“Yerel seçimlere katılacağız…
Asgari ücretliler Gelir Vergisi’nden muaf
Asgari ücretliler Gelir Vergisi’nden muaf
Tüm sevenleri şokta! Mustafa Civisilli hayatını kaybetti
Acı haber
banner405

Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Kavşak operasyonunda uyuşturucu madde meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Yasin Süygün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

23 Ağustos 2022 Salı 14:37
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kavşak operasyonunda uyuşturucu madde meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Yasin Süygün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, olguları aktardı. Polis, 22 Ağustos’ta Narkotik ekibi tarafından gerçekleştirilen Kavşak 2 operasyonunda Yasin Süygün’ün Kanunsuz uyuşturucu madde kokain ve hintkeneviri alma, verme ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, Lefkoşa- Gaziköy anayolunda zanlının aracının şüpheli görüldüğünü ve operasyon sırasında trafik kazası meydana geldiğini anlattı. Polis, zanlının aracının arka koltuğunda 50 gram ağırlığında kokain ile 40 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile 150 Euro, 3 bin TL’nin emare alındığını belirtti. Polis, zanlının kontrol amaçlı 112 Acil Servis ile hastaneye kaldırıldığını ve aynı gün taburcu olduğunu belirtti. Polis, zanlının ikametgâhının avlusundaki boş oda içinde bir miktar uyuşturucu koyduğuna dair itirafı üzerine, Vadili’deki ikametgâhında 18.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılan aramada 95 gram ağırlığında hintkeneviri ile iki ayrı poşette toplam 8 gram ağırlığında kokain türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde konu maddeyi olay günü Mağusa’da tutuklu bulunan ve mahkemeye çıkarılacak olan H.Ç.’nin aracılığı ile ithal ettiğini itiraf ettiğini belirtti.   Polis, meselenin ciddi olduğunu ve aranan şahıslar ile soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
2 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
2'si tutuklu, 1'i tutuksuz yargılanacak
2'si tutuklu, 1'i tutuksuz yargılanacak
Soygun, Ciddi Darp, Kaçak...
Soygun, Ciddi Darp, Kaçak...
Yanında çalıştırdığı kaçak işçi ağır yaralandı
Yanında çalıştırdığı kaçak işçi ağır yaralandı
Kaza zanlısına soruşturma kapsamında 2 gün tutukluluk emri!
Kaza zanlısına soruşturma kapsamında 2 gün tutukluluk emri!
3 günden bu yana kayıp olduğu bildirilen kişi bulundu
3 günden bu yana kayıp olduğu bildirilen kişi bulundu
Gazimağusa’da uyuşturucu ve kanunsuz ateşli silah bulunduran şahıs tutuklandı
Gazimağusa’da uyuşturucu ve kanunsuz ateşli silah bulunduran şahıs tutuklandı
Gazimağusa’da darp ettikleri kişinin saatini çalan iki kişi tutuklandı
Gazimağusa’da darp ettikleri kişinin saatini çalan iki kişi tutuklandı
Kayıp aranıyor!
Kayıp aranıyor!
Çatalköy'de katle teşebbüs: Zanlıya ek tutukluluk
Çatalköy'de katle teşebbüs: Zanlıya ek tutukluluk

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim