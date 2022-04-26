banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
Yüksekten düşen şahıs yaralandı
Yüksekten düşen şahıs yaralandı
Bakanlar Kurulu toplantısı başladı
Bakanlar Kurulu toplantısı başladı
Geri sayım başladı!
Geri sayım başladı!
"Elektrik ve alkol zammı Bakanlar Kurulu’nda görüşülecek”
"Elektrik ve alkol zammı Bakanlar...
banner405

Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Şüpheli görülen zanlı David Oluchukwu Udeh üzerinde uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Nisan 2022 Salı 15:09
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı

banner341
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Şüpheli görülen zanlı David Oluchukwu Udeh üzerinde uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis, Kanunsuz Uyuşturucu Madde Hintkeneviri Tasarruf suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 25.04.2022 tarihinde saat 14:15 raddelerinde Müdürlükte görevli bir polis ekibi tarafından Omağ sitesi Kermiya-Lefkoşa'da şüpheli vaziyette tespit edilen zanlı David Oluchukwu Udeh'in üzerinde yapılan kontrolde giymekte olduğu eşofmanın sol ön cebinde üç ayrı paket halinde dıştan şeffaf renk bant ile sarılı beyaz renk kareli kağıda sarılı yaklaşık 4 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmalarda tasarrufunda bulunan söz konusu maddeleri 22.04.2022 tarihinde Lefkoşa'da tanımadığı bir şahıstan 1500 TL karşılığında 5 gram olarak satın aldığını, konu maddeler içerisinde bir kısmını kendisi içerek tükettiğinin öğrenildiğini söyledi. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirtip, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüksekten düşen şahıs yaralandı
Yüksekten düşen şahıs yaralandı
Kalbine yenildi
Kalbine yenildi
Üstüne bir de insan kaçakçılığından tutuklandılar
Üstüne bir de insan kaçakçılığından tutuklandılar
5 soygun zanlısı mahkeme huzurunda
5 soygun zanlısı mahkeme huzurunda
Uyuşturucu tasarrufuna 3 tutuklama
Uyuşturucu tasarrufuna 3 tutuklama
Adi sapığın cezası açıklandı!
Adi sapığın cezası açıklandı!
Mitev yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Mitev yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Kendisini ABD askeri olarak tanıttı, dolandırdı!
Kendisini ABD askeri olarak tanıttı, dolandırdı!
Sahte pasaport zanlısı 45 günü aşmamak üzere cezaevine gönderildi
Sahte pasaport zanlısı 45 günü aşmamak üzere cezaevine gönderildi
2 farklı bölgede yangın çıktı
2 farklı bölgede yangın çıktı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim