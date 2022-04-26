Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Şüpheli görülen zanlı David Oluchukwu Udeh üzerinde uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis, Kanunsuz Uyuşturucu Madde Hintkeneviri Tasarruf suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 25.04.2022 tarihinde saat 14:15 raddelerinde Müdürlükte görevli bir polis ekibi tarafından Omağ sitesi Kermiya-Lefkoşa'da şüpheli vaziyette tespit edilen zanlı David Oluchukwu Udeh'in üzerinde yapılan kontrolde giymekte olduğu eşofmanın sol ön cebinde üç ayrı paket halinde dıştan şeffaf renk bant ile sarılı beyaz renk kareli kağıda sarılı yaklaşık 4 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmalarda tasarrufunda bulunan söz konusu maddeleri 22.04.2022 tarihinde Lefkoşa'da tanımadığı bir şahıstan 1500 TL karşılığında 5 gram olarak satın aldığını, konu maddeler içerisinde bir kısmını kendisi içerek tükettiğinin öğrenildiğini söyledi. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirtip, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.