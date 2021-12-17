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Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Dikmen’de evinde yapılan aramada uyuşturucu bulunan Azhar Ahmed bugün mahkemeye çıkarıldı.

17 Aralık 2021 Cuma 21:21
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Dikmen’de evinde yapılan aramada uyuşturucu bulunan Azhar Ahmed bugün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesinde görevli polis memuru Kader Atran olguları aktardı.

Artan, 16 Aralık 2021 tarihinde saat 21.00 sıralarında Dikmen’de yaşayan zanlının evinde yapılan aramada mutfaktaki dolapta ilaç kutusu içerisinde 5 gram hintkeneviri, salondaki masanın üzerinde içerisinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan bir sarma sigara izmariti ve yine üzerinde kalıntı olduğu düşünülen bir adet öğütücü bulduklarını söyledi. Polis, zanlının gözaltına alınarak, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Ele geçirilen uyuşturucuların analize gönderileceğini ifade eden polis, zanlının bu aşamada 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
Azhar Ahmed
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