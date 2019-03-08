Uyuşturucu zanlısı mahkemede fenalık geçirdi

UYUŞTURUCU ZANLISI MAHKEMEDE FENALIK GEÇİRDİ

Gazimağusa Narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi 4 Mart 2019 tarihinde Gazimağusa’da gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirdiği 60 gr sentetik cannabinoid maddesi ile ilgili bağlantılı olduklarına inanılan K.Ş, U.Ö, T.Ç ve M.Ö isimli ikisi kadın 4 zanlıyı tutuklamıştı. 5.3.19 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılan zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri alınmıştı.

Bugün 8.3.19 tarihinde ikisi kadın 4 zanlı ek tutukluluk talebi ile ilgili tekrar yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Mahir Türe zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam etmekte olduğunu emare hassas terazi ve parmak izi araştırması ile ilgili raporların henüz ellerine ulaşmadığını, bu sürede 5 ifade temin ettiğini, tahlil sonuçlarına göre tahkikatın seyrinin değişebileceğini belirtti. Zanlıların henüz ifade vermediğine değinen tahkikat memuru Türe tahkikatın salimen sürdürülebilmesi için Mahkemeden 8 gün tutukluluk emri talep etti.

K.Ş nın avukatı, mahkemede yaptığı savunmada tansiyon hastası olan ve sürekli doktor kontrolünden geçmesi gereken müvekkilinin Polise gönüllü bir ifade vermek ve suçunu kabul etmek istediğini belirterek uzun süre tutuklu kalması halinde sağlığının kötüleşebileceğini belirtti.

Olguları değerlendiren Gazimağusa kaza mahkemesi yargıcı Umut İnan 4 zanlının 5 gün süreyle Poliste tutuklu kalmasını, ayrıca tüm zanlıların derhal Gazimağusa Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmesini emretti.

Tutukluluk kararından sonra salonda fenalık geçiren K.Ş çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Mesele ile ilgili Polisin soruşturması devam etmektedir. (MHA)