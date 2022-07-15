Uyuşturucu zanlısı cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de Narkotik polisinin gerçekleştirdiği dolap operasyonundan tutuklanan zanlı Blessed Omon Albert mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis, zanlı Blessed Omon Albert’in Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Ectasy) Alma, Tasarruf ve Verme suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 04.07.2022 tarihinde PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'de görevli bir polis ekibi tarafından Gönyeli-Lefkoşa adresinde ikamet eden Zanlı Blessed Omon Albert’in (K-30,Öğrenci)'in ikametgahı içerisinde mahkeme emriyle 12:40-13:45 saatleri arasında huzurunda yapılan arama esnasında; Zanlının kalmakta olduğu oda içerisinde bulunan elbise dolabı içerisinde yapılan kontrolde; 59 adet MDMA, 38 adet de yeşil reçeteye tabi hap bulunarak emare olarak alınıp zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmalarda ve temin edilen gönüllü ifadesinde tasarrufunda bulunan söz konusu uyuşturucu içerdiğine inanılan hapları Mayıs 2022 Ayı içerisinde Gönyeli'de 6000 TL karşılığında 140 adet olarak soy ismini bilmediği Paul isimli bir şahıstan aldığı, 15 adetini isimlerini bilmediği ve tarafımızdan aranmakta olan şahıslara verdiği, 28 adetini ise içerek bitirdiğinin öğrenildiğini söyledi. Polis, zanlının suçlarını itiraf içerikli gönüllü bir ifade verdiğini belirtti. Polis, zanlının Eylül 2021 ayından itibaren yasal statüsünün olmadığını söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.