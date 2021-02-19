Uyuşturucu zanlısı: Beni hastaneye gönderin

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da belediye tabelasının altına bırakılan uyuşturucu maddeyi almak üzereyken suçüstü yakalanan Ali Yavuzcan ek süre talebiyle bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olayla ilgili olguları aktardı. Sevinç, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne 16 Şubat 2021 tarihinde Lefkoşa’da bir belediye tabelasının altına paket bırakıldığı yönünde bilgi geldiğini belirterek, gelen bilgi üzerine bir polis ekibinin söz konusu bölgeye gittiğini ve söz konusu tabelanın altında adı geçen paketin bulunup incelendiğini ve aynı yere tekrar bırakıldığını kaydetti. Zanlı Ali Yavuzcan’ın ZPG 233 plakalı aracıyla saat 18.30 raddelerinde olay yerine geldiğini dile getiren Sevinç, zanlının söz konusu paketi almak istediği sırada polisler tarafından tutuklandığını ifade etti. Sevinç, söz konusu paketin içerisinde yaklaşık 20 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid, 13 gram ağırlığında Hintekeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunduğuna işaret ederek, zanlının giymekte olduğu siyah montunun cebinde 2 gram ağırlığında Eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 7 ayrı pakette 6 gram ağırlığında kokain ve 7 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğini anlattı. Polis memuru Sevinç, zanlının ikametgâhında yapılan aramada ise yatak odasında üzerinden uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazinin bulunarak emare alındığını açıkladı. Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis memuru Sevinç, bu süre içerisinde iki kişinin sorgulandığını, bir kişiden ifade aldıklarını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Sevinç, ele geçirilen maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı’na, maddelerin muhafaza edildiği naylon poşetlerin Polis Müdürlüğü’ne bağlı Parmak İzi İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini ancak incelemelerin henüz bitmediğini ve sonuçların çıkmadığını söyledi. Polis memuru Sevinç, ayrıca uyuşturucu maddeyi tabelanın altına bırakan zanlı veya zanlıların arandığını, söz konusu bölgedeki kamera kayıtlarının inceleneceğini aktardı. Polis memuru Mehmet Sevinç, zanlı Yavuzcan’ın cep telefonunun da inceleneceğini açıkladı.

Aranan şahıs ya da şahıslar olduğunu, zanlının söz konusu maddeleri kimlerden ve ne şekilde aldığının araştırıldığını kaydeden Sevinç, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 5 gün ek süre istedi.

Polisin ardından söz alan zanlı ise bağımlı olduğunu, yardım istediğini söyledi. Zanlı, “Ben bağımlıyım, her hafta benim için tabelanın altına uyuşturucu bırakırlar gider alırım. Her tür uyuşturucu maddeyi içiyorum. Çok kötüyüm, tedavi olmak istiyorum. Daha önce 8 ay kestim ama olmadı. Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne gönderin beni” şeklinde konuştu.

Aktarılan olguları ve zanlının beyanlarını değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 5 gün tutuklu kalmasına, ayrıca Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.