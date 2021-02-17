Uyuşturucu zanlısı Abdullah Ahmad'a 2 gün tutukluluk

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Çavuş, olayla ilgili olguları aktardı.

Çavuş, 16 Şubat 2021 tarihinde, 15.05 – 15.40 saatleri arasında zanlı Abdullah Ahmad’ın Lefkoşa’daki ikametgâhında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı bir ekip tarafından yapıldığını belirterek, zanlının tasarrufunda bulunan üzerinde NFC yazılı naylonda yaklaşık 130 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin 15 ayrı paket içerisine sarılmış ve satışa hazır şekilde tespit edildiğini kaydetti.

Zanlının ikametgâhında ve üzerinde aynı gün tekrar arama yapıldığını dile getiren Çavuş, zanlının giymekte olduğu siyah montunun cebinde 1 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğuna işaret etti.

Çavuş, zanlının ikametgâhının oturma odasındaki çekyat üzerinde metal öğütücünün içerisinde 1 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğuna dikkat çekerek, yatak odasında beyaz tabak içerisinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan maddenin ve 1 Amerikan Doları’nın bulunduğunu anlattı.

Zanlının gönüllü ifade vermediğini söyleyen Çavuş, soruşturmanın yeni başladığını, uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin Devlet Kimya Laboratuarı’na, maddelerin muhafaza edildiği naylon poşetlerin Polis Müdürlüğü’ne bağlı Parmak İzi İnceleme Şubesi’ne gönderileceğini kaydetti.

Çavuş, soruşturma kapsamında aranmakta olan 2 şahsın söz konusu olduğunu ve zanlının söz konusu uyuşturucu maddeleri kimlerden ve nasıl aldığının araştırılacağını ifade ederek, serbest kalması durumunda tahkikata olumsuz etki edebilme ihtimalinin yüksek olması nedeniyle zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.