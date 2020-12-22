banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kapanacak mıyız?
Kapanacak mıyız?
Vicdan borcu 24 vekilin
Vicdan borcu 24 vekilin
Şili başkanı maskesiz diye ceza yedi!!!
Şili başkanı maskesiz diye ceza...
Bıçak parası ve sevk komisyonu
Bıçak parası ve sevk komisyonu
banner376
Flaş Haber
Yeni ek tedbirler
Kapat

Uyuşturucu zanlısı 3 Nijeryalıdan 2’ si teminata bağlandı

KKTC’de izinsiz ikamet eden 3’cü şahıs yargılanmayı cezaevinde bekleyecek..

22 Aralık 2020 Salı 17:50
Uyuşturucu zanlısı 3 Nijeryalıdan 2’ si teminata bağlandı
banner337
banner351

Tasarruflarında Hint keneviri uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 11 gr ağırlığında madde bulunan Nijerya uyruklu Angustine Uwadia Ubebe, Atong A. Herbert ve Stanley Oyari Akbor düzenlenen bir operasyonla tutuklanmışlar ve 16.12.20 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında ikişer gün, 18.12.20 tarihinde ise haklarında dörder gün olmak üzere toplam 6 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar 22.12.20 tarihinde, kanunsuz Hint keneviri türü uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak teminata bağlandılar.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren PM Osman Üreten, alınan bilgi ışığında 15.12.20 tarihinde zanlı 1 AngustineUwadia Ubebe’nun ikamet ettiği apartmanın girişinde tespit edildiğini, taşımakta olduğu naylon poşet içerisinde yapılan aramada Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 10 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını söyledi.

banner341
Zanlı 1 ‘in mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini ve bahse konu uyuşturucu maddeleri aynı gün zanlı 2  Atong A. Herbert’den aldığını itiraf etmesi üzerine aynı gün zanlı 2’nin de tespit edilerek tutuklandığını belirten PM Üreten, zanlı 2’nin bahse konu uyuşturucu maddeleri zanlı 3 Stanley Oyari Akbor’dan aldığı yönünde gönüllü ifade vermesi üzerine zanlı 3’ ün de aynı gün tespit edilerek edildiğini söyledi.

Aynı gün zanlı 3’ün ikametgahında ve huzurunda bir arama yapıldığını belirten PM Üreten, yatak odasındaki çalışma masası üzerinde uyuşturucu madde sarmaya yarayan kâğıt parçaları ve 3 adet kâğıt parçasına sarılı yaklaşık 1 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını ve suçüstü hali gereği zanlı 3’ün de tutuklandığını söyledi.

Zanlıların KKTC ’deki muhaceret konumları ile ilgili yapılan soruşturmada zanlı 1 AngustineUwadia Ubebe’nun 30.09.20 tarihinden beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinide Devam eden tahkikata zanlıların etki etme olanağı bulunmadığına dikkat çeken PM Üreten, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla zanlı 2 ve 3’ ün teminata bağlanmalarını talep ederken, 30.9.2020 tarihinden itibaren KKTC’ de izinsiz ikamet ettiği belirlenen zanlı 1 AngustineUwadia Ubebe’nun ise hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla zanlı 2 ve 3’ün KKTC haricine çıkışını men ederek zanlı 2’nin 9000 TL, zanlı 3’ün de 20 bin TL nakdi teminat yatırmasıyla serbest kalmaları yönünde emir verirken, KKTC’de izinsiz ikamet eden zanlı 1’ in her hâlükârda 2 ayı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi emrini verdi. (MHA)

banner360
Anahtar Kelimeler:
Angustine Uwadia UbebeAtong A. HerbertStanley Oyari Akbor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş kazası!
İş kazası!
Ötüken'de ev yangını
Ötüken'de ev yangını
Yedidalga'da uyuşturucu
Yedidalga'da uyuşturucu
Stelyos Panayi Hronia'ya otopsi yapıldı
Stelyos Panayi Hronia'ya otopsi yapıldı
Eski eser tasarrufundan Cemil Oğuz’a 6 ay hapis cezası
Eski eser tasarrufundan Cemil Oğuz’a 6 ay hapis cezası
Yaralama ve polise yalan bilgi veren 2 kişi hakkında yasal işlem
Yaralama ve polise yalan bilgi veren 2 kişi hakkında yasal işlem
Hurda malzeme çalarken mal sahibine yakalandılar
Hurda malzeme çalarken mal sahibine yakalandılar
Gazimağusa’da araç yangını
Gazimağusa’da araç yangını
İsmet Yapıcı 3 araca toplam 9 bin 600 TL verdi!
İsmet Yapıcı 3 araca toplam 9 bin 600 TL verdi!
İsmet Yapıcı 2 gün daha poliste tutuklu
İsmet Yapıcı 2 gün daha poliste tutuklu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim