Uyuşturucu zanlısı 3 Nijeryalıdan 2’ si teminata bağlandı

Tasarruflarında Hint keneviri uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 11 gr ağırlığında madde bulunan Nijerya uyruklu Angustine Uwadia Ubebe, Atong A. Herbert ve Stanley Oyari Akbor düzenlenen bir operasyonla tutuklanmışlar ve 16.12.20 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında ikişer gün, 18.12.20 tarihinde ise haklarında dörder gün olmak üzere toplam 6 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar 22.12.20 tarihinde, kanunsuz Hint keneviri türü uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak teminata bağlandılar.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren PM Osman Üreten, alınan bilgi ışığında 15.12.20 tarihinde zanlı 1 AngustineUwadia Ubebe’nun ikamet ettiği apartmanın girişinde tespit edildiğini, taşımakta olduğu naylon poşet içerisinde yapılan aramada Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 10 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlı 1 ‘in mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini ve bahse konu uyuşturucu maddeleri aynı gün zanlı 2 Atong A. Herbert’den aldığını itiraf etmesi üzerine aynı gün zanlı 2’nin de tespit edilerek tutuklandığını belirten PM Üreten, zanlı 2’nin bahse konu uyuşturucu maddeleri zanlı 3 Stanley Oyari Akbor’dan aldığı yönünde gönüllü ifade vermesi üzerine zanlı 3’ ün de aynı gün tespit edilerek edildiğini söyledi.

Aynı gün zanlı 3’ün ikametgahında ve huzurunda bir arama yapıldığını belirten PM Üreten, yatak odasındaki çalışma masası üzerinde uyuşturucu madde sarmaya yarayan kâğıt parçaları ve 3 adet kâğıt parçasına sarılı yaklaşık 1 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını ve suçüstü hali gereği zanlı 3’ün de tutuklandığını söyledi.

Zanlıların KKTC ’deki muhaceret konumları ile ilgili yapılan soruşturmada zanlı 1 AngustineUwadia Ubebe’nun 30.09.20 tarihinden beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinide Devam eden tahkikata zanlıların etki etme olanağı bulunmadığına dikkat çeken PM Üreten, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla zanlı 2 ve 3’ ün teminata bağlanmalarını talep ederken, 30.9.2020 tarihinden itibaren KKTC’ de izinsiz ikamet ettiği belirlenen zanlı 1 AngustineUwadia Ubebe’nun ise hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla zanlı 2 ve 3’ün KKTC haricine çıkışını men ederek zanlı 2’nin 9000 TL, zanlı 3’ün de 20 bin TL nakdi teminat yatırmasıyla serbest kalmaları yönünde emir verirken, KKTC’de izinsiz ikamet eden zanlı 1’ in her hâlükârda 2 ayı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi emrini verdi. (MHA)