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Uyuşturucu zanlısı 3 kişiden ikisi serbest kaldı

Uyuşturucu zanlısı 3 kişiden ikisi serbest kaldı

24 Aralık 2019 Salı 16:00
Uyuşturucu zanlısı 3 kişiden ikisi serbest kaldı

18.12.19 tarihinde Gazimağusa’ da bir üniversitenin yurt odasında, tasarruflarında Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 8 gr madde bulunmasıyla ilgili Libya uyruklu öğrenci Ayoub Khamis Mohamad Aghnaiya (E-18), Mohamad Khamis Mohamad Aghnaiya (E-19) ve Sırajaldeen Nouraldo Jaloutah ( E-20 )’ narkotik polisi tarafından tutuklanarak bahse konu uyuşturucuya emare olarak el konulmuştu.

Zanlılar 19.12.19 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında birer gün tutukluluk emri temin edilmiş ve 20.12.19 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında beşer gün ek tutukluluk emri alınmıştı.

Temin edilen 5  günlük süre içerisinde aleyhlerinde suça bağlayıcı herhangi bir bulgu tespit edilemeyen zanlı 2 ve zanlı 3 serbest bırakılmış, zanlı 1 Ayoub Khamis Mohamad Aghnaiya teminat maksatları bakımından bugün 24.12.19 tarihinde Mahkeme huzuruna çıkarıldı.

İddia makamı adına mahkemede hazır olan meselenin tahkikat memuru Raif Safa yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili bilgi aktardı. Safa şahadetinde 18.12.19 tarihinde alınan bir bilgi ışığında Gazimağusa’da bir üniversitenin yurtlarında kalmakta olan zanlıların ikamet ettikleri odada arama müzekkeresi eşliğinde arama gerçekleştirildiğini söyledi. Zanlılar huzurunda yapılan aramada, çalışma masasının çekmecesinde 3 ayrı naylon poşete sarılı yaklaşık 8 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirten Safa 3 zanlının da tutuklandığını belirtti.

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Zanlı1 Ayoub Khamis Mohamad Aghnaiya’nın vermiş olduğu beyanında emare uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu, içici olup sürekli kullandığını ve yurtlar bölgesinde tanımadığı Nijeryalı bir şahıstan 1700 TL karşılığı 13 gr olarak aldığını itiraf ettiğini,  bu yönde gönüllü bir ifade verdiğine değinen Safa, diğer iki sanık aleyhine bağlayıcı herhangi bir unsur tespit edilemediği cihetle serbest bırakıldıklarını belirtti.

Tahkikatın tamamlandığına belirten Safa öğrenci olan zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 7000 TL nakdi teminat ödemesi ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucuüniversitenin Yurt Odası
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