banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95734
ALTIN
271.249
DOLAR
5.5633
STERLİN
6.7742
EURO
6.1703
Askerler tarafından yakalandı
ASKERLER TARAFINDAN YAKALANDI
Eşini darp etti
EŞİNİ DARP ETTİ
Suçunu itiraf etti
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Gazimağusa’da kavga!
GAZİMAĞUSA’DA KAVGA!
banner306

Uyuşturucu zanlısı 3 gün tutuklu kalacak

Uyuşturucu zanlısı 3 gün tutuklu kalacak

18 Ağustos 2019 Pazar 18:38
Uyuşturucu zanlısı 3 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner317
Lefkoşa’da devriye gezen polis ekipleri tarafından şüpheli görülen ve üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan zanlı İlkay Dural tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz huzurda bulunan zanlı İlkay Dural’ın 17 Ağustos 2019 tarihinde, saat 17.45 sıralarında, Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından şüpheli vaziyette görüldüğünü ve üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütün ile karış sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet sigara bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlının tutuklanmasının ardından gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini ayrıca tasarrufunda bulunan maddeyi kimden aldığına yönelik beyanda bulunduğunu ve söz konusu kişinin arandığını belirtti. Polis soruşturmanın yeni olduğunu aranan 1 şahsın olduğunu zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 18.08.2019 18:50
Anahtar Kelimeler:
İlkay DuralUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sınır kapısında uyuşturucuyla yakalandı!
Sınır kapısında uyuşturucuyla yakalandı!
Sevgilisini eve çağırıp tecavüz etti!
Sevgilisini eve çağırıp tecavüz etti!
Bulut, 2 gün tutuklu kalacak!
Bulut, 2 gün tutuklu kalacak!
Askerler tarafından yakalandı
Askerler tarafından yakalandı
Eşini darp etti
Eşini darp etti
Suçunu itiraf etti
Suçunu itiraf etti
Girne’de restoranda korkutan yangın
Girne’de restoranda korkutan yangın
Gazimağusa’da kavga!
Gazimağusa’da kavga!
Sınır kapısından geçişte uyuşturucu ile yakalandı
Sınır kapısından geçişte uyuşturucu ile yakalandı
Lefkoşa'da uyuşturucudan 1 tutuklu
Lefkoşa'da uyuşturucudan 1 tutuklu

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim