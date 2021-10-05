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Uyuşturucu zanlısı 3 gün poliste tutuklu kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu satıcısı sabıkalı zanlı Vural Bozlar tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Ekim 2021 Salı 15:13
Uyuşturucu zanlısı 3 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı.

Polis, 4.10. 2021 tarihinde zanlının SN 044 plakalı aracıyla Lefkoşa’dan Mağusa’ya gidip uyuşturucu satın alacağı yönünde bilgi alındığını belirtti.

Polis, zanlının saat 22.30’da Hamitköy girişinde aracıyla tespit edilerek durdurulduğunu ve akabinde konu araç sürücüsü Lefkoşa'da sakin zanlı Vural Bozlar’ın (E-31 KKTC İşsiz) alıkonulduğunu söyledi.

Polis, 22.35-23.15 saatleri arasında Zanlının huzurunda üzerinde ve konu araçta yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını söyledi.

Polis, ayni gün 23:30-00:30 saatleri arasında zanlı Vural Bozlar'ın Hamitköy Lefkoşa adresinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından huzurunda Mahkeme emri ile yapılan aramada; ikametgahın mutfak kısmındaki tezgahın üzerinde ahşap kapaklı cam kavanoz içerisinde, satışa hazır vaziyette 17 paket halinde foil kağıtlarına sarılı yaklaşık toplam 17 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde satışından elde edilen toplam 2050 TL para ile konu kavanozun yanında yine tezgah üzerinde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan elektronik terazi bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, devam eden aramada yatak odasındaki elbise dolabının üst raf kısmında giysilerin arkasında gizlenmiş vaziyette yeşil renk naylon içerisinde; yine satışa hazır vaziyette toplam 19 adet halinde foil kâğıtlarına sarılı yaklaşık 19 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve ifade vermeyeceğini beyan ettiğini söyledi.

Polis, tahkikatın devam ettiğini, alınacak ifadeler, soruşturulacak şahıslar ve emarelerin analiz edilmesi gerektiğini söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

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Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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