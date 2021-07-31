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Uyuşturucu zanlısı 3 gün poliste tutuklu kalacak

Haspolat’ta meydana gelen uyuşturucu operasyonunda suçüstü yakalanan zanlı Barış Hüseyin Polattemir mahkeme huzuruna çıkarıldı.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 13:55
Uyuşturucu zanlısı 3 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı.

Polis, Barış Hüseyin Polattemir’in Kanunsuz Uyusturucu Madde (Hint Keneviri ve Kokain) alma ve tasarruf suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 30.07.2021 tarihinde saat 10:00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide Haspolat-Lefkoşa'da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinin bulunduğu bölgenin batı kısmında yol üzerinde ağaçların olduğu bölgeye bir aracın gelip orada durduğu ve araçtaki şahsın şüpheli hareketlerde bulunduğunun öğrenildiğini söyledi.

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Polis, ayni gün alınan bilgi üzerine saat 10:30 raddelerinde görevli bir polis ekibi tarafından bölgeye gidilerek yapılan aramada; ağaçların altında saklı vaziyette siyah ve mavi renk maske içerisinde, dıştan şeffaf naylona sarılı 3 ayrı beyaz renk naylon içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduktan sonra olduğu yerde muhafazası sağlanıp pusu görevine başlandığını anlattı.

Polis memuru Sakallı, yine ayni gün saat 20:30 raddelerinde görevli polis tarafından konu bölgede pusu görevi icra edildiği esnada isminin sonradan zanlı Barış Hüseyin Polattemir olduğu öğrenilen şahsın kullanımında bulunan EL 825 plakalı Mercedes marka salon araç ile ağaçların olduğu yere gelerek araçtan indikten sonra konu maddeleri aldığı esnada tespit edilip makul kuvvet kullanarak etkisiz hale getirilip suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı.

Polis, akabinde zanlının üzerinde yapılan aramada; giymekte olduğu şortun sağ ön cebinde, içerisinde tütün ile karışık Hint Keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunarak tüm maddeler emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru Serkan Sakallı, mesele ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmada tasarrufunda bulunan söz konusu maddeleri 25 Temmuz 2021 tarihinde Haspolat - Lefkoşa'da ismini bilmediği yabancı uyruklu bir şahıstan 3 gram ağırlığındaki kokain türü uyuşturucu maddeyi 2400 TL ve 1 gram ağırlığındaki Hint Keneviri türü uyuşturucu maddeyi de 300 TL karşılığında aldığı ve ayni gün Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinin bulunduğu bölgenin batı kısmında yol üzerinde ağaçların olduğu bölgeye attığı ve 30 Temmuz 2021 tarihine kadar oraya giderek konu maddelerden birçok kez içtiğinin tespit edildiğini anlattı.

Polis, bu aşamada tahkikatın yeni başladığından zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Hüseyin Polattemir
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