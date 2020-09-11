banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1103
ALTIN
468.220
DOLAR
7.4538
STERLİN
9.5850
EURO
8.8323
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
Çözüm kartı düştü
Çözüm kartı düştü
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Hastaların taşınması meselesi
Hastaların taşınması meselesi
banner364

Uyuşturucu zanlısı 3 gün daha tutuklu kalacak !

Evrim KAMALI Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu bulunması üzerine tutuklanan zanlı Şenol Kazan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

11 Eylül 2020 Cuma 15:19
Uyuşturucu zanlısı 3 gün daha tutuklu kalacak !
banner337
banner351

banner341
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlı Şenol Kazan’ın 30 Ağustos 2020 ile 9 Eylül 2020 tarihleri arasında Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis, zanlının 9 Eylül 2020 tarihinde işyerinde tespit edilerek, tutuklandığını ve tasarrufunda yarım gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeyi 30 Ağustos’ta Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini itiraf ettiğini anlattı. Polis,  tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 4 gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlının avukatı, tutukluluk talebine itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

banner360
Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şantiyede ölümlü iş kazası, zanlı 200 bin kefaletle serbest!
Şantiyede ölümlü iş kazası, zanlı 200 bin kefaletle serbest!
Hırsızlık zanlısına, 2 ay hükümsüz tutukluluk!
Hırsızlık zanlısına, 2 ay hükümsüz tutukluluk!
Çarpık ilişkiyi videoya çeken ve işbirlikçisi tutuksuz yargılanacak
Çarpık ilişkiyi videoya çeken ve işbirlikçisi tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı, 1 gün tutuklu!
Uyuşturucu zanlısı, 1 gün tutuklu!
Aslanköy kavşağında kaza!
Aslanköy kavşağında kaza!
Gemikonağı'nda kundaklama
Gemikonağı'nda kundaklama
Mahkemede Sahte Evrak, 100 bin TL kefalet ile serbest!
Mahkemede Sahte Evrak, 100 bin TL kefalet ile serbest!
Casinoda hırsızlık, paranın büyük kısmını saklamış!
Casinoda hırsızlık, paranın büyük kısmını saklamış!
Barda adam yaralama, zanlı 6 gün daha tutuklu kalacak!
Barda adam yaralama, zanlı 6 gün daha tutuklu kalacak!
Uyuşturucu zanlısı 3 kişinin tutukluluğu 2 gün daha uzatıldı!
Uyuşturucu zanlısı 3 kişinin tutukluluğu 2 gün daha uzatıldı!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim