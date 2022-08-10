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Uyuşturucu zanlısı 2 gün tutuklu kalacak

Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar Mohammad Nadir Karavelioğlu ile Murat Gören’in ardından aranan zanlı Mahir Aksu tutuklanıp, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 17:02
Uyuşturucu zanlısı 2 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar Mohammad Nadir Karavelioğlu ile Murat Gören’in ardından aranan zanlı Mahir Aksu tutuklanıp, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

 Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı. Polis, zanlı Mohammad Nadir Karavelioğlu ile Murat Gören’in Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 8 Ağustos’ta saat 18.00’de Narkotik ekibi tarafından Küçük Kaymaklı’da bir sokakta şüpheli görülen zanlı Mohammad Nadir Karavelioğlu’nun tasarrufunda 17 paket halinde 20 gram ağırlığında metamfetamin türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını anlattı. Polis, zanlı Murat Gören’in de olay mahallinde tespit edilip, tutuklandığını belirtti. Polis, zanlı Mohammad Nadir Karavelioğlu’nun ikametgahında yapılan aramada bir buçuk gram ağırlığında metamfetamin türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını anlattı. Polis, iki zanlının konu maddeleri zanlı Mahir Aksu’dan aldığının belirlendiğini ve zanlının konu maddeleri 5 Ağustos’ta 45 gram olarak Girne Limanı’ndan ithal edip, 20 gramını Mohammad Nadir Karavelioğlu’na 13 bin TL’ye sattığını, 5 gramını aranan bir şahsa verdiğini, 3 gramını da kendisinin içtiğinin belirlendiğini söyledi.

Polis, aranan 3 şahıs, alınacak ifadeler ve soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlı Mahir Aksu’nun 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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