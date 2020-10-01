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Uyuşturucu zanlısı 1 gün tutuklu!

01 Ekim 2020 Perşembe 14:33
Uyuşturucu zanlısı 1 gün tutuklu!
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      Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, zanlı 1 Randy Richard Ebakoleane, zanlı 2 Ahmet Manga, zanlı 3 Emmanuel Asuquo Umoh ve zanlı M.Ç, Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, 30.09.2020 tarihinde bir polis ekibi tarafından zanlı 1’in ikametgahında yapılan aramada 1 gram hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlı 1’in konu maddeyi zanlı 2’den 300 TL’ye aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlı 2’nin, zanlı 3’ün evinde tespit edildiğini ve makul güç kullanılarak tutuklandığını anlattı. Polis, zanlılar 2, 3 ve 4’ün huzurlarında yapılana aramada tütünle karışık iki adet elle sarılı içinde uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve 5 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, alınacak ifadeler, soruşturulacak şahıslar ve aranan bir kişi olduğunu söyleyerek, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

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Mahkem
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