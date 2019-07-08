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Uyuşturucu zanlısı 1 gün daha tutuklu

Uyuşturucu zanlısı 1 gün daha tutuklu

08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:28
Uyuşturucu zanlısı 1 gün daha tutuklu

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de evinde yapılan aramada 5 kök bitki bulunan İbrahim Duran bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Ali Çavuş, 04.07.2019 tarihinde, saat 18.30 sıralarında, Çatalköy’de İbrahim Duran’ın(E-28) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada hintkeneviri olduğuna inanılan 5 kök bitki, 0,5 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan nargile haline getirilmiş pet şişe bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Zanlının tutuklandığını, mesele ile ilgili soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, aranan şahıslar ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlının bir gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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