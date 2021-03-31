Uyuşturucu zanlılarının istinaf başvurusu kabul edildi

Esentepe, Lapta ve Boğaz’da 3 Şubat 2017 tarihinde gerçekleşen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 2 buçuk kilo hintkeneviri ile 80 gram kokain ile suçüstü tutuklanıp yargılanan sanıklar Kemal Numan Mehmet ve Can Tekin Yılmaz’ın almış oldukları hapis cezasına karşı yapmış oldukları istinaf başvurusu kabul edildi.