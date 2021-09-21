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Uyuşturucu zanlılarının bazılarının teminat talebi kabul görmedi

Lefkoşa’da bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını öğrenen narkotik polisinin başlatmış olduğu operasyonda tutuklanan zanlılar Emenike Kenneth Ogbu, Onye Dikachi Godwin Ikebuaku, Gift Patrıck, Chibuikemk Kennedy Nwamuruamu, Chidera Wayne Ubani Wayne, Caleb İzunna Ewulu teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

21 Eylül 2021 Salı 12:12
Uyuşturucu zanlılarının bazılarının teminat talebi kabul görmedi

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz, 13 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide Gönyeli’de sakin Celeb Izunna EWULU'nun ikametgahında kanunsuz uyuşturucu madde olduğu ve satışını yapıldığı öğrenildiğini ve ayni gün saat 18:40 raddelerinde görevli bir polis ekibi tarafından bahse konu ikamet ziyaret edilerek zanlılar Emenike Kenneth Ogbu, Onye Dikachi Godwin Ikebuaku ve Celeb Izunna Ewulu'nun yatak odasında tespit edilirken zanlılar Gift Patrıck Ve Chibuikemk Kennedy Nwamuruamu, Chidera Wayne Ubani Wayne ikametgahın salon-mutfak kısmında tespit edilerek alıkonulduğunu söyledi.

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Polis yapılan baskının ardından yürütülen soruşturma kapsamında, zanlılar Emenike Kenneth Ogbu aleyhine 41 gram hintkeneviri, 14 gram sentetic cannabionid ithal, alma verme tasarruf, Onye Dikachi Godwin Ikebuaku, Gift Patrıck, Chibuikemk Kennedy Nwamuruamu aleyhine 14 gram sentetic cannabionid alma tasarruf, Chidera Wayne Ubani Wayne 8 gram sentetic cannabionid alma ve tasarruf, Caleb İzunna Ewulu 33 gram hintkeneviri alma ve tasarruf suçlarından aleyhlerine dava getirildiğini anlattı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlılar Emenike Kenneth Ogbu, Chibuikemk Kennedy Nwamuruamu, Chidera Wayne Ubani Wayne’nin 3 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine, zanlılar Onye Dikachi Godwin Ikebuaku, Gift Patrick, Caleb İzunna Ewulu’nun ise yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve 10’ar bin TL nakit teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Gönyeli Uyuşturucu
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