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Uyuşturucu zanlılarından birisi yargılanmayı tutuksuz bekleyecek

29 Ocak 2021 Cuma 17:19
Uyuşturucu zanlılarından birisi yargılanmayı tutuksuz bekleyecek
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25.01.21 tarihinde Gazimağusa’da bir ikametgâhta yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 10 gr ağırlığında madde bulunmasıyla ilgili olarak Osman Özbayır, Osman Denizsev ve Fahri Denizsev tutuklanmış, 26.01.21 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Sürdürülen tahkikatta Osman Denizsev ve Fahri Denizsev aleyhinde herhangi bir suç unsuru tespit edilemediği cihetle şartsız serbest bırakılırken zanlı Osman Özbayır bugün 29.01.21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren PM Mustafa Kavaz olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Zanlının kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık 10 gr ağırlığında madde bulunduğunu ve tutuklandığını belirten PM Kavaz, temin edilen tutukluluk süresinde zanlının etki edebileceği kısmın tamamlandığını, Devlet kimya laboratuvarından alınan raporda emarenin 7 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğunun belirlendiğini söyledi.

Zanlıya bugün itibarıyla yazılı dava tebliğ edildiğini belirten PM Kavaz, KKTC vatandaşı olan zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 5000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir şahsın imza edeceği 75 bin TL’lik şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Osman ÖzbayırOsman DenizsevFahri Denizsev
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