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Uyuşturucu zanlılarından biri teminatla serbest kalırken diğeri cezaevine gönderildi

13.8.19 tarihinde Gazimağusa’da meydana gelen bir trafik kazası sonucu araçta yolcu olarak bulunan Fuat Demirtaş ( E-22 ) ve Ahmet Celil Yılmazer (E 21 )’in şüpheli hareketlerinde dolayı polis tarafından yapılan aramada toplam 4 gr ağırlığında uyuşturucu madde olduğuna inanılan sentetik cannabinoid türü madde ile uyuşturucu madde türü olan sentetik cannabinoid türü madde ihtiva ettiğine inanılan ucu yanık 2 adet sigara bulunarak her iki zanlı tutuklanmıştı.

Uyuşturucu zanlılarından biri teminatla serbest kalırken diğeri cezaevine gönderildi

13.8.19 tarihinde Gazimağusa’da meydana gelen bir trafik kazası sonucu araçta yolcu olarak bulunan Fuat Demirtaş ( E-22 ) ve Ahmet Celil Yılmazer (E 21 )’in şüpheli hareketlerinde dolayı polis tarafından yapılan aramada toplam 4 gr ağırlığında uyuşturucu madde olduğuna inanılan sentetik cannabinoid türü madde ile uyuşturucu madde türü olan sentetik cannabinoid türü madde ihtiva ettiğine inanılan ucu yanık 2 adet sigara bulunarak her iki zanlı tutuklanmıştı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:28
Uyuşturucu zanlılarından biri teminatla serbest kalırken diğeri cezaevine gönderildi

13.8.19 tarihinden bu güne değin tutuklu bulunan her iki zanlı bugün 21.8.19 tarihinde teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar. Yemin altında şahadet veren tahkikat memuru Gökhan Yıldırım verdiği şahadette 13.8.19 tarihinde bir kaza ihbarı üzerine kaza mahalline gidildiğini, şüpheli hareketleri nedeniyle araçta yolcu olarak bulunan zanlılar üzerinde arama yapıldığını anımsattı. Arama sonucu zanlı 1 Fuat Demirtaş’nın giymekte olduğu şortun cebinde 3gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ve içerisinde ayni tür uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sigara yanında aracın damında kâğıt parçasına sarılı uyuşturucu madde türü olan sentetik cannabinoid türü madde bulunduğunu aktaran Yıldırım zanlıların tutuklandığını anımsattı.

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Zanlı Fuat Demirtaş’nın verdiği gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini ve bahse konu uyuşturucu maddeyi 13.8.19 tarihinde Nijeryalı bir şahıstan 250 TL karşılığı 4 gr olarak itiraf ettiğini belirten Yıldırım tahkikatın tamamlanması nedeniyle zanlıların teminata bağlanmalarını talep etti

Şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlıların KKTC haricine çıkışlarını men ederek kimlik, seyahat belgesi ve pasaportlarını polise teslim etmeleri yanında zanlı 1 Fuat Demirtaş’nın 4000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı 2 kefilin 75000’ er TL şahsi kefalet imzalaması, zanlı 2 Ahmet Celil Yılmazer’in ise 4000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı 1 kefilin 75000 TL şahsi kefalet imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi.

Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı 1 Fuat Demirtaş hükümsüz tutuklu olarak bir ayı geçmeyen bir süre merkezi cezaevine gönderildi. (MHA)

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