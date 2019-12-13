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Uyuşturucu zanlılarından biri serbest diğeri teminata bağlandı

Uyuşturucu zanlılarından biri serbest diğeri teminata bağlandı

13 Aralık 2019 Cuma 18:24
Uyuşturucu zanlılarından biri serbest diğeri teminata bağlandı

10.12.19 tarihinde üzerinde yarım gr, ikametgâhındaki aramada ise 20 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan Tochukuwu Peter Kalu Narkotik polisi tarafından tutuklanmış, bulunan maddelere emare olarak el konmuştu. Zanlının ikametgâhında sürdürülen aramada yatak odasında arkadaşı Michael Oghenetega Alimi‘ ye ait çanta içerisinde kimlik kartı, pasaport ve özel eşyaları bulunması üzerine meseleyle bağlantısı olabileceği şüphesiyle Michael Oghenetega Alimi  da aynı gün tespit edilerek tutuklanmıştı.

Tutuklandıkları günden beri tutuklu bulunan zanlılar bugün 13.12.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldılar. İddia makamı adına yemin altında şahadet veren tahkikat memuru Raif Safa olgularla ilgili bilgi aktardı. Safa şahadetinde zanlının 10.12.19 tarihinde Salamis yolunda yaya olarak yürümekte olduğu bir esnada şüpheli hareketleriyle üzerinde yapılan aramada yarım gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını ve adı edilen kişinin tutuklandığını belirtti. Zanlının ayni gün ikametgâhında arama yapıldığını söyleyen Safa salondaki kanepe üzerinde kâğıda sarılı 20 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. İkametgâhtaki arama esnasında  bir çanta içerisinde Michael Oghenetega Alimi ya ait kimlik, pasaport ve özel eşyalarının bulunduğuna değinen Safa, meselede bağlantısı olabileceği düşüncesiyle aynı gün Michael Oghenetega Alimi nın da tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Üzerinde bulunan uyuşturucuyu yerde bulduğuna dair zanlı 1’ in gönüllü bir ifade verdiğine değinen Safa, ikametgâhında bulunan uyuşturucunun ise kendisine ait olduğunu kabul etmesine rağmen başka bir izahatta bulunmadığını aktardı.

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Tahkikat memuru Safa şahadetine devamla, sürdürülen tahkikatta zanlı 2 Michael Oghenetega Alimi nın meseleyle ilgili bağlantısının olmadığı tespit edildiğinden dosyadan çıkarıldığını, yapılan muhaceret kontrolünde 8.3.2013 tarihinden beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinden dolayı zanlı 2 aleyhine ayrı bir dosya tanzim edildiğini belirtti.

Emarelerle ilgili gelen analiz raporunda emare uyuşturucu maddenin 23.825 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna dikkat çeken Safa zanlının okunan davasına karşılık kabul etmediği yönünde beyanı olduğunu söyledi.

Zanlının serbest kalması halinde ayni suçları işlemeye devam edeceğine değinen Safa zanlının davasında hazır olmasını sağlamak maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının her hâlükârda 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verirken aleyhinde ikamet izinsiz suçundan dava getirilen zanlı 2 nin ise 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Tochukuwu Peter KaluMichael Oghenetega AlımıUyuşturucu
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