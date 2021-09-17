Uyuşturucu zanlılarından baba serbest kaldı oğluna 4 gün ek tutukluluk

(MHA-17-09-2021)Yıldırım köyünde eski at çiftliği mevkiinde Gazimağusa narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda tasarruflarında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 120 gr ağırlığında madde ile Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 200 ml ağırlığında madde bulunan Murat Özbayır ve Hüseyin Özbayır tutuklanarak bahse konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddelere emare olarak el konulmuştu. O günden beri tutuklu bulunan zanlı 1, bugün 17.09.21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasından yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 4 gün ek tutukluluk alınırken zanlı 2 konumundaki babası H.Ö aleyhinde suç tespit edilemediğinden serbest kaldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olguları aktarmak üzere polis memuru Kemal Onbaşı’yı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 12.09.21 tarihinde, Yıldırım köyü çıkışında, meçhul araçtan inen bir şahsın yol kenarındaki babutsalar arasına beyaz renk bir poşet gizlediğine dair alınan bilgi üzerine bölgeye gidildiğini ve bahsedilen çantanın bulunarak içerisinde yapılan aramada 4 ayrı naylon poşet parçası içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 120 gr madde bulunması üzerine olay mahalli civarında pusu görevine başlandığını söyledi.

13.09.21 tarihinde saat 23.00 raddelerinde kullanımdaki araçla olay mahalline gelen zanlının araçtan indiğini ve cep telefonu ışığı ile bahse konu çantayı aldığını belirten tanık polis, “dur polis’ çağrısı üzerine duran zanlının elindeki naylon poşet içerisindeki 4 ayrı pakette bulunan sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile polis uyarısı sorası elinde tutmakta olduğu ve yere attığı sigara paketi içerisinde tespit edilen Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 200 ml ağırlığında maddenin emare olarak alındıktan sonra her iki zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlının kullanımdaki araçta yapılan arama sonunda torpido gözü içerisinde uyuşturucu madde sarmada kullanıldığına inanılan şeffaf naylon rulosu bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, zanlının 15.09.21 tarihinde mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini ve konu uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddeleri ismini verdiği bir şahıstan aldığı yönünde beyanı olduğunu söyledi.

Zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinin henüz tamamlanamadığını ve aranmakta olan 1 şahsın olduğuna değinen tanık polis, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 8 gün ek tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Savcı yardımcısı Hüseyin Eser polisin talep ettiği süreyi 8 gün olarak sınırladıktan sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 4 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)