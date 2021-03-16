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Uyuşturucu zanlılarına üçer gün tutukluluk

16 Mart 2021 Salı 20:10
Uyuşturucu zanlılarına üçer gün tutukluluk
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15.03.21 tarihinde Gazimağusa’da narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekiplerince Fehim Özuğurlu’nun (E- 24) kullanımındaki ZMC 609 plakalı araç içerisinde yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 10 gr ağırlığında madde ve paspas üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alınmış ve adı edilen şahıs alıkonmuştu.

Ayni gün zanlının ikametgahında yapılan aramada içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sigara, tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan 2 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındıktan sonra zanlı suçüstü hali gereği tutuklandı.

Zanlının ikametgahındaki arama esnasında evde bulunan ve mesele ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen Aydan Sel (K-32) de polis tarafından tutuklandı.

Her iki zanlı bugün 16.03.21 tarihinde kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis çavuşu Necip Samancı, olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Alınan bilgi ışığında 15.3.21 tarihinde saat 05.30 raddelerinde Gazimağusa’da  Halil Hamza Canbulat stadyumu yakınlarında otlar arasından bir şeyler alıp araçtan dışarıya bir adet sigara paketini attığını, bu paketin uyuşturucu kırıntısı ihtiva ettiği gerekçesiyle emare alındığını, sürdürülen takipte zanlının kullanımındaki araç ile Kaliland bölgesine ikametgahına gittiğini, burada alıkonduğunu söyleyen tanık polis çavuşu, araç içerisinde yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 10 gr ağırlığında madde ve paspas üzerinde uyuşturucu madde kırıntıları bulunarak emare alındığını ve zanlı 1’in alıkonduğunu belirtti.

 olduğuna inanılan ve akabinde ikametgahında zanlı 2 nin de hazırda bulunduğu bir ortamda arama yapıldığını belirtti.

Yapılan aramada araç içerisinde toplam 10 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ve paspas üzerinde uyuşturucu madde kırıntıları bulunarak emare alınarak zanlı 1’in alıkonduğunu belirten tanık polis çavuşu, zanlı 1’in ikametgahında ve zanlı 2’nin de hazır bulunduğu ortamda yapılan aramada,  içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan tütünle karışık 2 adet ucu yanık sigara ve sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan tütünle karışık yaklaşık 2 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındıktan sonra suçüstü hali gereği her iki zanlının tutuklandığını söyledi..

Tahkikatın yeni olduğunu, alınması gereken ifadeler yanında emarelerin uzmana gönderildiğini ve gelecek raporun beklendiğine dikkat çeken Samancı, zanlıların herhangi bir açıklama veya ifade vermediğine değindikten sonra aleyhlerinde üçer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fehim ÖzuğurluAydan SelUyuşturucu
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