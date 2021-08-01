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Uyuşturucu zanlılarına üç gün tutukluluk

01 Ağustos 2021 Pazar 16:27
Uyuşturucu zanlılarına üç gün tutukluluk

31.07.21 tarihinde öğle saatlerinde Gazimağusa narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda tasarruflarında içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan ucu yanık birer sigara bulunduran Muzaffer Girgin (E-45) ve Mehmet Saydan (E-50) ile olayla ilgili bağlantısı olduğu tespit edildikten sonra yapılan aramada tasarrufunda 1 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet hassas terazi bulunan Özdemir Gencer (E-40) suçüstü hali polis tarafından tutuklandı.

Her 3 zanlı bugün 01.08.21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Serhan Bundak olayla ilgili bulguları aktarmak üzere polis memuru Mustafa Kavaz’ı tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde zanlı 1 ve zanlı 2’nin kabul yönünde birer ifade verdiklerini, mesele ile ilgili bir şahsın aranmakta olduğunu, emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderilecek olması nedeniyle tahkikatın selameti açısından zanlılar aleyhine üçer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Dilşah Karayel zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muzaffer GirginMehmet Saydan
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