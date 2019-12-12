banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110115
ALTIN
273.454
DOLAR
5.7673
STERLİN
7.5900
EURO
6.4129
7 ay hapis yatacak
7 AY HAPİS YATACAK
Gönyeli girişinde kaza
GÖNYELİ GİRİŞİNDE KAZA
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Flaş Haber
Gönyeli girişinde kaza
Kapat

Uyuşturucu zanlılarına hapis cezası

Uyuşturucu zanlılarına hapis cezası

12 Aralık 2019 Perşembe 14:22
Uyuşturucu zanlılarına hapis cezası

banner317
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyelide 15 Eylül 2017 tarihinde, Alınan ihbar üzerine zanlı Enver Algun’un kalmakta olduğu ikametgâha gerçekleştirilen operasyonda 22 gram 383 miligram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu madde ile yakalanan Enver Algun ve Cemil Uçarcan 18 ay ve Murat Tabakoğlu 2 yıl hapis cezası aldı. Sanıkların denetimli serbestlik talebi, tasarruf ettikleri miktarın yasada belirlenen 3 gramın üzerinde olması nedeniyle reddedildi.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Şerife Kâtip açıkladı. , Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, uyuşturucu suçlarının arttığına ve toplum sağlığını tehdit eden suçlardan olduğuna değindi. Kâtip, sanıkların 22 gram 383 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu maddeyi ithal ve tasarruf etmelerini aleyhlerine değerlendirdiklerini belirtti. Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, bu tür suçları işleyenlere ve işleme eğilimi içinde olan kişilere karşı, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Yargıç Kâtip, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek oybirliği ile Enver Algun ve Cemil Uçarcan 18 ay ve benzeri suçtan sabıkası olan Murat Tabakoğlu’na 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Enver AlgunCemil UçarcanMurat TabakoğluUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ev arkadaşını sırtından bıçaklayan zanlı teminata bağlandı
Ev arkadaşını sırtından bıçaklayan zanlı teminata bağlandı
Girne'de uyuşturucu operasyonu
Girne'de uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
7 ay hapis yatacak
7 ay hapis yatacak
Maket bıçağı ile yaraladılar
Maket bıçağı ile yaraladılar
Tasarrufunda yarım gr uyuşturucu bulunan şahıs tutuklandı
Tasarrufunda yarım gr uyuşturucu bulunan şahıs tutuklandı
Yolda bulduğunu iddia ettiği uyuşturucudan tutuklandı
Yolda bulduğunu iddia ettiği uyuşturucudan tutuklandı
Müstahdem teminatla serbest kaldı
Müstahdem teminatla serbest kaldı
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
Polis memuruna hapislik
Polis memuruna hapislik

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim