Uyuşturucu zanlılarına gıyaplarında birer gün tutukluluk

Tasarruflarında uyuşturucu madde olduğuna inanılan MDMA türü 111 adet hap bulunan Nijerya uyruklu Elijah Oluwa Tatobi Olajunmok ve Emeka Augustine Ike narkotik polisi tarafından suçüstü hali gereği tutuklanarak bahse konu haplara emare olarak el konuldu.

Zanlıların bugün 02.09.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılmaları beklenirken, 01.09.21 tarihinde yapılan PCR testlerinin laboratuvardaki arıza nedeniyle henüz netice vermemesi sonucu ve kamu sağlığı bakımından önem arz etmesinden ötürü savcı yardımcısı Hüseyin Eser’in talebi, savunma avukatının itirazda bulunmaması ve yargıcın izin vermesiyle gıyaplarında yapılarak haklarında birer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Cüneyt ARKIN olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Tanık polis şahadetinde, alınan bilgi ışığında 01.09.21 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Gazimağusa’da sosyal konutlar bölgesindeki bir park alanı içerisinde şüpheli hareketleri nedeniyle tespit edilen zanlı 1’in polisi görmesi nedeniyle elinde tuttuğu sigara paketini yere attığını söyleyen tanık polis, yanında bulunan diğer zanlı 2 ile birlikte alıkonduklarını belirtti.

Zanlı 1’in elinde tuttuğu ve yere attığı sigara paketi içerisinde yapılan aramada içerisinde naylon poşet parçasına sarılı MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan 100 adet hap bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, zanlı 1’in boynunda asılı bulunan çanta içerisinde yapılan aramada ise bir parça beyaz kâğıt içerisinde MTMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan parçacıkların da bulunarak emare alındığını söyledi. Akabinde zanlı 2’nin de aramaya tabi tutulduğuna değinen tanık polis, zanlı 2’nin giymekte olduğu pantolonun sol ön cebinde, poşet içerisinde MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan 11 adet hap bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, her 2 zanlının suçüstü hali tutuklandıklarını söyledi.

Zanlıların mesele ile ilgili birer gönüllü ifade verdiklerini, zanlı 1’in 100 adet hap’ı isim ve soy ismini verdiği bir şahıstan aldığı, zanlı 2 ise tasarrufundaki 11 adet hap’ı ise ismini bildiği ancak soy ismini bilmediği bir şahıstan aldığı yönünde beyanları olduğuna dikkat çeken tanık polis, emarelerin incelenmek üzere uzmana gönderildiğini, gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılacağını, ayrıca aranmakta olan 2 şahıs olduğuna değindikten sonra zanlılar aleyhine gıyaplarında birer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların bir gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde gıyaplarında emir verdi.(MHA)