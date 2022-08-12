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Uyuşturucu zanlılarına 6 gün tutukluluk verildi

Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar Mohammad Nadir Karavelioğlu, Murat Gören ve Mahir Aksu ile 40 gram uyuşturucuyu saklamakla suçlanan zanlı Bülent Erdinç tutuklanıp, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Ağustos 2022 Cuma 17:24
Uyuşturucu zanlılarına 6 gün tutukluluk verildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar Mohammad Nadir Karavelioğlu, Murat Gören ve  Mahir Aksu ile 40 gram uyuşturucuyu saklamakla suçlanan zanlı Bülent Erdinç tutuklanıp, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı. Polis, zanlıların Kanunsuz uyuşturucu madde ithal, alma, verme ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 8 Ağustos’ta saat 18.00’de Narkotik ekibi tarafından Küçük Kaymaklı’da bir sokakta şüpheli görülen zanlı Mohammad Nadir Karavelioğlu’nun tasarrufunda 17 paket halinde 20 gram ağırlığında metamfetamin türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını anlattı. Polis, uyuşturucu maddelerin onun olduğu belirlenen zanlı Murat Gören’in de olay mahallinde tespit edilip, tutuklandığını belirtti. Polis, zanlı Mohammad Nadir Karavelioğlu’nun ikametgâhında yapılan aramada bir buçuk gram ağırlığında metamfetamin türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını anlattı. Polis, iki zanlının konu maddeleri zanlı Mahir Aksu’dan aldığının belirlendiğini ve zanlının konu maddeleri 5 Ağustos’ta 85 gram olarak Girne Limanı’ndan ithal edip, 20 gramını Mohammad Nadir Karavelioğlu’na 13 bin TL’ye sattığını, 5 gramını aranan bir şahsa verdiğini, 3 gramını da kendisinin içtiğinin belirlendiğini söyledi. Polis, zanlı Bülent Erdinç’in ev arkadaşı olan Mohammad Nadir Karavelioğlu’nun teşvikiyle 40 gram ağırlığında uyuşturucu maddeyi Kermiya bölgesinde bir yere attığını itiraf ettiğini anlattı. Polis, zanlı Bülent Erdinç’in gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, alınacak ifadeler, aranan emareler ve soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlıların 6 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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