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Uyuşturucu zanlılarına 5 gün ek tutukluluk

Uyuşturucu zanlılarına 5 gün ek tutukluluk

17 Ocak 2020 Cuma 19:17
Uyuşturucu zanlılarına 5 gün ek tutukluluk

Tasarruflarında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 kilo 100 gr ağırlığında madde ve kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan 6 gr ağırlığında madde bulundurdukları iddiasıyla Gazimağusa sakinleri Mustafa Fedai 14.1.20 tarihinde ve Suriye uyruklu QosaiAlmustafa 15.1.20 tarihinde narkotik polisi tarafından tutuklanmış ve çıkarıldıkları mahkemede haklarında ikişer gün tutukluluk emri alınmıştı.

Zanlılar bugün 17.1.20 tarihinde kanunsuz Hint keneviri ve kokain türü uyuşturucu madde suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında beşer gün ek tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü tutukluluk duruşmasında İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Gökhan Yıldırım olgularla ilgili yemin altında şahadet verdi. Yıldırım şahadetinde 14.1.20 tarihinde saat 23 raddelerinde Gazimağusa’da Karakeşliler bölgesinde askeri yasak bölge içerisinde sınıra yakın bir yolda yürümekte olan zanlı 1 Mustafa Fedai’nin tespit edildiğini ve 10 metre yakınında bir çanta içerisinde şüpheli maddeler olduğunun görülmesi üzerine olaydan polisin haberdar edildiğini belirtti. Alınan bilgi üzerine olay mahalline gidilerek yapılan kontrolde bahse konu çanta içerisinde yeşil poşet içerisinde yaklaşık 1 kilo 100 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve ayni yerde küçük şeffaf poşet içerisinde kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan 6 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığına değinen Yıldırım zanlının tutuklandığını belirtti.

Zanlı 1 M.F nin 15.1.20 tarihinde mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini belirten Yıldırım ifadesinde 14.1.20 tarihinde akşam saatlerinde zanlı 1 Mustafa Fedai nin zanlı 2 QosaiAlmustafa ile telefonda görüştüğünü ve ondan kokain türü uyuşturucu madde istediğini ve gramı 500 TL’ ye anlaştıkları yönünde ifade verdiğini aktardı. Anlaşmaları üzerine zanlı 1’ in zanlı 2 kullanımındaki araçla konu bölgeye birlikte gittiklerine değinen Yıldırım zanlı 2 nin zanlı 1’ i olay mahallinin uzağında bir yere bıraktığını geri dönmemesi üzerine de zanlı 1 Mustafa Fedai nin çantanın bulunduğu bölgeye yaya olarak gittiğini ve çantadaki uyuşturucu maddelerle bir ilgisi olmadığı yönünde ifade verdiğini belirtti.

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Zanlı 1’ in vermiş olduğu ifade doğrultusunda zanlı 2 QosaiAlmustafa nın 15.1.20 tarihinde Gazimağusa’ da tespit edildiğine değinen Yıldırım, zanlı 2 nin kullanımındaki kiralık araçta yaptıkları aramada sol ön koltuk altında paspas üzerinde bir miktar Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kırıntısı bulunarak emare alındığını ve zanlı 2 nin tutuklandığını belirtti.

Tutukluluk süresi içerisinde zanlıların ikametgâhlarında arama yapıldığı ancak kanunsuz bir şey bulunamadığına değinen Yıldırım zanlı 1 in tasarrufunda bulunan ve zanlı 2’ ye ait cep telefonunda yapılan incelemenin devam etmekte olduğunu söyledi. Zanlı 1 in ikametgâhı yakınlarında ve bölgede olmak üzere 3 kamera bulunduğunun tespit edildiğine değinen Yıldırım bu kameranın kime ait olduğuna dair araştırmanın devam etmekte olduğunu belirtti.

Tutukluluk süresi içerisinde toplam 10 görüşme yapıldığını bunlardan 3 tanesinden ifade alındığını ve 3 askeri personelden daha ifade alınacağına vurgu yapan Yıldırım tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine 5 er gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların tahkikat amaçlı 5 er gün poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Qosai AlmustafaMustafa FedaiUyuşturucu
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