Uyuşturucu zanlılarına 3 gün tutukluluk

Alınan bir bilgi ışığında 25.1.21 tarihinde Gazimağusa'da bir ikametgâhta yapılan aramada yatak odası içerisinde yatağın başucunda 3 farklı yerde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 10 gr ağırlığında madde bulunarak emare alınırken oda içinde bulunan Osman Özbayır, Osman Denizsev ve Fahri Denizsev suçüstü hali gereği tutuklandı.