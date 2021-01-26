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Uyuşturucu zanlılarına 3 gün tutukluluk

Alınan bir bilgi ışığında 25.1.21 tarihinde Gazimağusa'da bir ikametgâhta yapılan aramada yatak odası içerisinde yatağın başucunda 3 farklı yerde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 10 gr ağırlığında madde bulunarak emare alınırken oda içinde bulunan Osman Özbayır, Osman Denizsev ve Fahri Denizsev suçüstü hali gereği tutuklandı.

26 Ocak 2021 Salı 14:11
Uyuşturucu zanlılarına 3 gün tutukluluk
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Zanlılar 26.1.21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkartılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

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Duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Cüneyt Arkın, 25.1.21 tarihinde saat 20.00 raddelerinde zanlı 2 Osman Denizsev'e ait ikametgâhta zanlıların huzurunda yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 10 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve zanlıların tutuklandığını söyledi.

Zanlıların suçlamaları ret ettiklerini ve ifade vermediklerini belirten tanık polis emarelerin uzmana gönderildiğine ve alınacak ifadeler olduğuna değindikten sonra zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa UyuşturucuOsman ÖzbayırOsman DenizsevFahri Denizsev
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