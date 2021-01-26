Uyuşturucu zanlılarına 3 gün tutukluluk

Zanlılar 26.1.21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkartılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.Duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Cüneyt Arkın, 25.1.21 tarihinde saat 20.00 raddelerinde zanlı 2 Osman Denizsev'e ait ikametgâhta zanlıların huzurunda yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 10 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve zanlıların tutuklandığını söyledi.
Zanlıların suçlamaları ret ettiklerini ve ifade vermediklerini belirten tanık polis emarelerin uzmana gönderildiğine ve alınacak ifadeler olduğuna değindikten sonra zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)