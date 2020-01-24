Uyuşturucu zanlılarına 3 gün ek tutukluluk

21.1.2020 tarihinde tasarruflarında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduran Ürdün uyruklu Rakan Fahid Jamous ve Suriye uyruklu Muhammad Marver Shain tutuklanmış ve 22.1.20 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında 2 şer gün tutukluluk emri temin edilmişti. Zanlılar bugün 24.1.20 tarihinde yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri üçer gün daha uzatıldı.

İddia makamı adına mahkemede hazır olan polis memuru Osman Üreten olgularla ilgili yemin altında bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Üreten şahadetinde, alınan bilgi ışığında 21.1.20 tarihinde saat 1300 raddelerinde zanlı 1 Rakan Fahid Jamous’nin bir üniversite içerisindeki odasında arama gerçekleştirildiğini belirtti. Arama esnasında elbise dolabı içerisinde mavi renk pantolonun arka cebinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yarım gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını söyleyen Üreten zanlının tutuklandığını belirtti.

Zanlı 1’ in mesele ile ilgili ayni gün gönüllü bir ifade verdiğine ve bahse konu uyuşturucu maddeyi 20.1.20 tarihinde 100 TL karşılığı 2 gr olarak zanlı 2 Muhammad Marver Shain’den aldığına dair beyanda bulunduğunu belirten Üreten ayni gün zanlı 2’ nin kalmakta olduğu üniversite içerisindeki odasında mahkeme emriyle arama gerçekleştirildiğini söyledi. Zanlı 2 huzurunda kalmakta olduğu oda içerisinde yapılan aramada, pencere yanında beyaz kağıda sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1.5 gr ağırlığında madde ve siyah renk gözlük kutusu içerisinde de Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 100 mlg madde bulunarak emare olarak alındığını belirten Üreten zanlı 2 nin de tutuklandığını aktardı.

Zanlı 2 nin de mesele ile ilgili ayni gün gönüllü bir ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiği yönünde itirafta bulunduğunu belirten Üreten, zanlının konu uyuşturucu maddeyi 20.1.20 tarihinde adını bilmediği Nijeryalı bir şahıstan 90 TL karşılığı 2 gr olarak aldığına dair beyanda bulunduğunu söyledi.

Tüm emarelerin analiz ve inceleme için Lefkoşa’ ya gönderildiğini dile getiren Üreten gönüllü ifadelerin teyit ve tekzipleri yanında kamera görüntülerinin incelenmelerinin de devam etmekte olduğunu söyledi. İlgili birimlerden beklenen raporların da henüz ellerine ulaşmadığına vurgu yapan Üreten tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine 3 gün ek tutukluluk verilmesini talep etti.

Savunma avukatının bir önceki duruşmada zanlı 2 nin polis tarafından mop değneğiyle darp edilmesi iddiası üzerine doktor kontrolünden geçirilmesi hususunda mahkeme tarafından verilen emrin yerine getirildi mi sorusuna karşılık Üreten verdiği cevapta, duruşma sonrası zanlı 2’ nin Gazimağusa devlet hastanesinden doktor kontrolünden geçirildiğini, ikinci kez bir rapor temin edildiğini ve dosyasında muhafaza edildiğini belirtti. Savunma avukatının doktor raporu ile ilgili açıklama yapılması talebine karşılık Üreten “ bu safhada raporla ilgili bilgi vermem doğru değildir, ben doktor değilim. İlerideki safhada gelecek olan doktordan rapor ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların 3 er gün poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)