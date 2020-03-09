Uyuşturucu zanlılarına 3 gün daha tutukluluk

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de uyuşturucu madde ile yakalanan Yusuf Bayraktar ile Volkan Taçkın bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis çavuşu Mehmet Bayram, olguları aktardı. Bayram, 5 Mart 2020 tarihinde Girne’de düzenlenen operasyonda Yusuf Bayraktar’ın evinde ve aracında arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada 8 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi zanlı Volkan Taçkın’dan aldığını söylediğini aktardı. Polis, Taçkın’ın evinde yapılan aramada ise 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi. Her iki zanlının tutuklandığını, haklarında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, alınacak ifadeler ve beklenen analiz sonuçları olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlı Bayraktar hakkında uyuşturucu alma, zanlı Taçkın hakkında ise uyuşturucu verme suçlarından soruşturma yürütüldüğünü belirterek, 3 gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.