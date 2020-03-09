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Uyuşturucu zanlılarına 3 gün daha tutukluluk

Girne’de uyuşturucu madde ile yakalanan Yusuf Bayraktar ile Volkan Taçkın bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Uyuşturucu zanlılarına 3 gün daha tutukluluk

Girne’de uyuşturucu madde ile yakalanan Yusuf Bayraktar ile Volkan Taçkın bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

09 Mart 2020 Pazartesi 18:18
Uyuşturucu zanlılarına 3 gün daha tutukluluk
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’de uyuşturucu madde ile yakalanan Yusuf Bayraktar ile Volkan Taçkın bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis çavuşu Mehmet Bayram, olguları aktardı.  Bayram, 5 Mart 2020 tarihinde Girne’de düzenlenen operasyonda Yusuf Bayraktar’ın evinde ve aracında arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada 8 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi zanlı Volkan Taçkın’dan aldığını söylediğini aktardı. Polis, Taçkın’ın evinde yapılan aramada ise 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi. Her iki zanlının tutuklandığını, haklarında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, alınacak ifadeler ve beklenen analiz sonuçları olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlı Bayraktar hakkında uyuşturucu alma, zanlı Taçkın hakkında ise uyuşturucu verme suçlarından soruşturma yürütüldüğünü belirterek, 3 gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Yusuf BayraktarVolkan Taçkın
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