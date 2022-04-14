banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kayıp Şahıslar Komitesi’ne Yunanistan’dan 150 bin Euro bağış
Beklenen ödeme bugün yapıldı
Son Dakika
Sucuoğlu:''Protokolde 13'üncü maaş ile hayat pahallılığı'nın durdurulması yönünde madde yok''
Sucuoğlu'ndan görüşme sonrası önemli açıklama
Özersay: Belediyeler reformunun ortak akılla yapılması için katkı koymaya hazırız
banner405

Uyuşturucu zanlıları yeniden mahkemede

Girne’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan Seyhan Hurma, Yosko Mitev, Mehmet Atakan Alır bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

14 Nisan 2022 Perşembe 18:30
Uyuşturucu zanlıları yeniden mahkemede

banner341
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan Seyhan Hurma, Yosko Mitev, Mehmet Atakan Alır bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Yener Baba Covid-19 olduğu için duruşmaya getirilmezken, gıyabında duruşma yapıldı. Daha öne tutuklanan İrem Güneytepe ise suçsuz olduğu anlaşılarak serbest bırakıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli Mert Gültuna, olayla ilgili olguları aktardı.

Polis, bir süre önce Alsancak Çıkarma Plajı civarında para bırakıldığına, paranın bazı şahıslar tarafından oradan alınıp yerine uyuşturucu bırakıldığına, orada uyuşturucu alışverişi yapıldığına dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, alınan ihbar üzerine 4 Nisan’da fason operasyonu başlattıklarını, pusuya yattıklarını, Seyhan Hurma isimli zanlının olay yerine araçla gelerek, bin 200 euro para bıraktığını söyledi. Polis, Yener Baba isimli zanlının ise daha sonra motosikletle olay yerine geldiğini, parayı aldığını söyledi. Polis, Seyhan Hurma’nın Girne’de tespit edilerek gözaltına alındığını, üzerinde yapılan aramada 4 gram hintkeneviri bulduklarını söyledi. Polis, Yener Baba’nın da tespit edilerek tutuklandığını, evinde yapılan aramada 32 gram hintkeneviri, 10 gram ağırlığında MDMA, 11 gram ağırlığında kokain, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 22,865 TL, 520 Euro, 2,310 Dolar ve 1,150 Sterlin nakit para ele ele geçirildiğini söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısı görülen Mehmet Atakan Alır’ın da Lefkoşa’da tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada bir gram kokain, kullanımlarındaki araçta bir adet uyuşturuculu sarma sigara ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Yener Baba’nın güneyde yaşayan bir şahsın yönlendirmesiyle uyuşturucu temin edip, satışını yaptığını açıkladı. Polis, Baba’nın güneydeki şahsa borcu olduğunu,

7 ay boyunca ona para gönderdiğini söyledi. Polis, 38 bin euroyu teslim almaya gelen güneyde sakin Yosko Mitev’in de yakalandığını belirtti.

Gültuna, ele geçirilen para miktarının oldukça yüksek olduğunu, Mali polisin de bu nedenle soruşturmaya dahil olduğunu söyledi.Polis, toplanan ve güneye gönderilen paraların kaynağının araştırılacağını ifade etti.

Gültuna, soruşturma kapsamında 40 kişiden ifade aldıklarını belirtti. Gültuna, zanlı Seyhan Hurma’nın telefonun şifresini polise vermediğini, bu nedenle DATA incelemesi yapacaklarını açıkladı. Polis, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceklerini ifade ederek, 4 gün ek süre istedi.

Yargıç Hazan Aksun talep edilen süreyi onayladı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karaoğlanoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
Karaoğlanoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
Kundaklama zanlısı cezaevine gönderildi
Kundaklama zanlısı cezaevine gönderildi
Alkollü halde bir kişiyi darp etti!
Alkollü halde bir kişiyi darp etti!
Hırsızlık zanlıları 2 gün tutuklu kalacak!
Hırsızlık zanlıları 2 gün tutuklu kalacak!
Süpermarkette hırsızlık: 2 tutuklu
Süpermarkette hırsızlık: 2 tutuklu
Azılı hırsız cezaevine gönderildi
Azılı hırsız cezaevine gönderildi
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılar tekrardan mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılar tekrardan mahkemeye çıkarıldı
Alsancak'ta bir işletmeyi kundaklamakla suçlanan zanlıya ek tutuklulu
Alsancak'ta bir işletmeyi kundaklamakla suçlanan zanlıya ek tutuklulu
Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak
Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak
Teminatla tutuksuz yargılanacak
Teminatla tutuksuz yargılanacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim