Uyuşturucu zanlıları yeniden mahkemede

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan Seyhan Hurma, Yosko Mitev, Mehmet Atakan Alır bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Yener Baba Covid-19 olduğu için duruşmaya getirilmezken, gıyabında duruşma yapıldı. Daha öne tutuklanan İrem Güneytepe ise suçsuz olduğu anlaşılarak serbest bırakıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli Mert Gültuna, olayla ilgili olguları aktardı.

Polis, bir süre önce Alsancak Çıkarma Plajı civarında para bırakıldığına, paranın bazı şahıslar tarafından oradan alınıp yerine uyuşturucu bırakıldığına, orada uyuşturucu alışverişi yapıldığına dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, alınan ihbar üzerine 4 Nisan’da fason operasyonu başlattıklarını, pusuya yattıklarını, Seyhan Hurma isimli zanlının olay yerine araçla gelerek, bin 200 euro para bıraktığını söyledi. Polis, Yener Baba isimli zanlının ise daha sonra motosikletle olay yerine geldiğini, parayı aldığını söyledi. Polis, Seyhan Hurma’nın Girne’de tespit edilerek gözaltına alındığını, üzerinde yapılan aramada 4 gram hintkeneviri bulduklarını söyledi. Polis, Yener Baba’nın da tespit edilerek tutuklandığını, evinde yapılan aramada 32 gram hintkeneviri, 10 gram ağırlığında MDMA, 11 gram ağırlığında kokain, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 22,865 TL, 520 Euro, 2,310 Dolar ve 1,150 Sterlin nakit para ele ele geçirildiğini söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısı görülen Mehmet Atakan Alır’ın da Lefkoşa’da tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada bir gram kokain, kullanımlarındaki araçta bir adet uyuşturuculu sarma sigara ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Yener Baba’nın güneyde yaşayan bir şahsın yönlendirmesiyle uyuşturucu temin edip, satışını yaptığını açıkladı. Polis, Baba’nın güneydeki şahsa borcu olduğunu,

7 ay boyunca ona para gönderdiğini söyledi. Polis, 38 bin euroyu teslim almaya gelen güneyde sakin Yosko Mitev’in de yakalandığını belirtti.

Gültuna, ele geçirilen para miktarının oldukça yüksek olduğunu, Mali polisin de bu nedenle soruşturmaya dahil olduğunu söyledi.Polis, toplanan ve güneye gönderilen paraların kaynağının araştırılacağını ifade etti.

Gültuna, soruşturma kapsamında 40 kişiden ifade aldıklarını belirtti. Gültuna, zanlı Seyhan Hurma’nın telefonun şifresini polise vermediğini, bu nedenle DATA incelemesi yapacaklarını açıkladı. Polis, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceklerini ifade ederek, 4 gün ek süre istedi.

Yargıç Hazan Aksun talep edilen süreyi onayladı.