UYUŞTURUCU ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE TEMİNATA BAĞLANDI

Tasarruflarında sentetik cannabinoid ve Kokain türü uyuşturucu madde bulunduran zanlı 1 Erkin Çetinkaya ( E-29 ) ve zanlı 2 Nihat Arbak (E-35 ), 19.8.20 tarihinde narkotik polisi tarafından tutuklanmış 20.8.20 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında birer gün, 21.8.20 tarihinde 4’ er gün olmak üzere toplam 5 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar bugün 25.8.20 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçlamasıyla yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlanarak serbest kaldılar.

Bugünkü teminat duruşmasında iddia makamı adına yeminli şahadet veren polis memuru Kemal Onbaşı olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatma yaptı. PM Onbaşı şahadetinde, Devlet Kimya Laboratuvarından emarelerle ilgili raporun geldiğine dikkat çekerek zanlı 1’ in tasarrufunda bulunan maddenin 170 mlg ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu, zanlı 2’nin tasarrufunda bulunan maddelerin ise 244 mlg ağırlığında kokain ve 1 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğunun belirlendiğini söyledi.

Zanlıların gerek gönüllü ifadelerinde gerekse kendilerine okunan yazılı dava tebliğlerinde suçlarını kabul ettiklerine vurgu yapan PM Onbaşı, KKTC vatandaşı olup bir işle iştikal etmeyen zanlıların ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların KKTC dışına çıkışlarını men ederek 3000’ er TL nakdi teminat yatırmalarını, zanlı 1 için KKTC vatandaşı bir kefilin 75000 TL şahsi kefalet senedi yatırması, zanlı 2 için de KKTC vatandaşı iki kefilin 50000’ er TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve yine zanlı 2 nin haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi.