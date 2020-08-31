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Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacaklar

Lefkoşa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar Mehmet Dikmen, Hasan Boncuk ve Şengül Akburç, uyuşturucu madde ithal, alma ve verme suçlarıyla dün teminat duruşmasına çıkarıldı.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:19
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacaklar
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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesinde görev yapan Polis Memuru Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı. Sakallı, Zanlılar Mehmet Dikmen, Hasan Boncuk ve Şengül Akburç’un Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma ve Verme suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Sakallı, Lefkoşa’da, Çağlayan bölgesinde Şehit Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde 21 Ağustos 2020 tarihinde ve saat 17.00 raddelerinde zanlı Mehmet Dikmen’in şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine üstünün arandığını kaydederek, yapılan arama sonucunda zanlının üzerinde ve üzerinde Gratis yazan renkli alışveriş çantasının içerisinde pembe naylona sarılmış 148 gram 480 miligram ağırlığında sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare olarak alındığını dile getirdi. Sakallı, zanlının gönüllü ifadesinde yakalanmadan yarım saat önce zanlılar Hasan Boncuk ve Şengül Akburç’a 100 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde verdiğini itiraf ettiğine işaret ederek, söz konusu zanlıların Mağusa polis ekipleri tarafından tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığına vurgu yaptı. Zanlıların ikametgâhlarının arandığını dile getiren Sakallı, zanlı Hasan Boncuk’un evinde herhangi bir bulguya rastlanmadığına dikkat çekerken, zanlı Şengül Akburç’un evinde ise 225 miligram ağırlığında uyuşturucu maddenin bulunduğunu kaydetti. Sakallı, zanlılar Mehmet Dikmen’in aleyhine 300 gram ağırlığında sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde ithal, alma, verme ve tasarrufu, Hasan Boncuk ve Şengül Akburç’un aleyhine ise 100 gram ağırlığında sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde ithal, alma ve tasarrufu suçlarından dava getirildiğini anlattı. Polis, zanlı Dikmen’in suçlamaları kabul ettiğini söyledi. Polis memuru Serkan Sakallı, Dikmen ve Boncuk’un askıda benzer davaları olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmalarını, zanlı Akburç’un ise tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılacaklar

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer Dikmen ve Boncuk’un 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, zanlı Akburç’un ise, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 1 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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