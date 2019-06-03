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Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

03 Haziran 2019 Pazartesi 16:10
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

31.5.2019 tarihinde, Gazimağusa’da, Nijerya uyruklu J. A.L’ nın ikametgahında yapılan aramada MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 1 adet sarı renk hap ile üzerinde uyuşturucu madde kırıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve ucu yanık 2 sigara izmariti bulunarak emare alınmış ve zanlı tutuklanmıştı. Genişletilen tahkikatta zanlı Hint Keneviri türü maddeyi 26.5.19 tarihinde 6 gr olarak İngiltere ve KKTC vatandaşı zanlı 2 D. S’dan aldığını itiraf etmesi üzerine aynı gün zanlı 2 tespit edilerek tutuklandı. İkametgahında yapılan aramada içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet metal öğütücü emare olarak alınmıştı.

Her iki zanlı 1.6.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde 2 gün tutukluluk emri alınmıştı. Zanlılar bugün teminat maksatları bakımından yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

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Meselenin tahkikatını yapan polis mensubu Hüseyin Özdesoy yemin tahtında verdiği şahadette, zanlıların gönüllü ifade verdiklerini, okunan davalarına karşılık suçlarını kabul etmedikleri yönünde beyanlarda bulunduklarını aktardı. Nijerya uyruklu zanlı 1’ in üniversite de öğrenci olduğunu, zanlı 2’nin ise KKTC vatandaşı olduğunu belirten Özdesoy serbest kalmaları halinde tahkikata etki olma ihtimalleri bulunmayan zanlıların davaları görüşülünceye değin teminata bağlanmasını talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlıların KKTC haricine çıkışlarını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 6000’er TL nakdi teminat yatırmaları, 50000’ er TL şahsi kefalet imzalamaları ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmeleri şartıyla serbest kalmalarını emretti. Şartları yerine getiren zanlılar ayni gün serbest bırakıldı. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuHap
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