Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

31.5.2019 tarihinde, Gazimağusa’da, Nijerya uyruklu J. A.L’ nın ikametgahında yapılan aramada MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 1 adet sarı renk hap ile üzerinde uyuşturucu madde kırıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve ucu yanık 2 sigara izmariti bulunarak emare alınmış ve zanlı tutuklanmıştı. Genişletilen tahkikatta zanlı Hint Keneviri türü maddeyi 26.5.19 tarihinde 6 gr olarak İngiltere ve KKTC vatandaşı zanlı 2 D. S’dan aldığını itiraf etmesi üzerine aynı gün zanlı 2 tespit edilerek tutuklandı. İkametgahında yapılan aramada içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet metal öğütücü emare olarak alınmıştı.

Her iki zanlı 1.6.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde 2 gün tutukluluk emri alınmıştı. Zanlılar bugün teminat maksatları bakımından yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlıların KKTC haricine çıkışlarını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 6000’er TL nakdi teminat yatırmaları, 50000’ er TL şahsi kefalet imzalamaları ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmeleri şartıyla serbest kalmalarını emretti. Şartları yerine getiren zanlılar ayni gün serbest bırakıldı. (MHA)