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Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

19 Mart 2019 Salı 15:51
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

UYUŞTURUCU MADDE ZANLILARI TEMİNATA BAĞLANDI

15 Mart 2019 tarihinde ihbar üzerine Beyarmudu köyündeki evi aranan S.Y nin garaj kısmında beyaz renk oda parfümü kutusu içerisinde uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan 32 adet extacy hap bulunarak emare olarak alındıktan sonra zanlı tutuklanmıştı. 16 Mart 2019 tarihinde çıkarıldığı mahkemede zanlıya 3 gün tutukluluk emri alınmıştı. Tahkikat memuru yeminli şahadetinde, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini ve bahse konu hapları 11 Mart 2019 tarihinde zanlı A.E.A dan aldığını belirttiğini, ancak zanlı 2’nin bulunamadığını söyledi.

16 Mart 2019 tarihinde arandığını duyan zanlı A.E.A bilgi edinmek maksadıyla Polise gitmesi sonucu Polis tarafından tutuklanmış ve 17 Mart 2019 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri alınmıştı.

19 Mart 2019 tarihinde KKTC vatandaşı olan her iki zanlı teminata bağlanmak maksadıyla Gazimağusa Kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar. Tahkikat memuru Nurettin Enginer zanlılar aleyhindeki dosyanın tamamlandığını, zanlı S.Y ‘e kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçu ile ilgili dava okuduğunu, zanlı 1 in cevaben kabul ediyorum dediğini, zanlı A.E.A’ ye ise uyuşturucu madde tasarruf ve verme suçundan okunan davaya ise kabul etmiyorum diyerek cevapladığını söyledi.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlıların davaları görüşülünceye değin KKTC haricine çıkışlarını yasaklayarak kimlik, seyahat belgesi ve pasaportlarını Polise teslim etmelerini, haftada 1 gün Polise ispat-ı vücut etmeleri, 5000’er TL nakit teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber iki kişinin 75000’er TL şahsi kefalet imzalamaları şartıyla serbest kalmalarını emretti. (MHA)

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