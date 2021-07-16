Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne'de meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Oluwamyuja Soremi ile İsaac Ogunseye bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Ahmet Bayram, 12.07.2021 tarihinde Girne’de Oluwamyuja Soremi’nin kaldığı eve yapılan baskında tasarrufunda içerisinde uyuşturucu olan sarma bir adet sigara bulunduğunu söyledi. Mehmet Bayram, zanlının tutuklandığını, yapılan soruşturmada asıl ikametgâhının Gönyeli’de olduğunu tespit ettiklerini, Girne’deki evi üç günlüğüne kiraladığını tespit ettiklerini söyledi. Polis, zanlının Gönyeli’deki evinde arama yapıldığını, diğer zanlının İsaac Ogunseye’nin de evde olduğunu açıkladı. Bayram, zanlı Ogunseye’nin elinde bir adet uyuşturuculu sarma sigara, odasında 3 gram, zanlı Oluwamyuja Soremi’nin odasında ise 5 miligram uyuşturucu bulduklarını belirtti. Bayram, tutuklanan zanlıların ifadelerinde geçtiğimiz cumartesi günü doğum günü partisi için ev kiraladıklarını, partide tanımadıkları bir şahıstan uyuşturucu aldıklarını söylediklerini aktardı. Zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını, her iki zanlının da öğrenci olduğunu ifade ederek, teminat talep etti.

Yargıç Murat Soytaç, zanlıların 10’ar bin TL nakit teminat ödemesi şartı ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.